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Прогнозы на 2021 год: доллару грозит девальвация
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Эксперты Всемирного банка прогнозируют рост мировой экономики в текущем году на 4% после сокращения на 4,3% в 2020 году. Прогноз можно считать весьма оптимистичным. В целом ситуация напоминает начало прошлого года, когда прогнозы также были хорошими, но реальность оказалась весьма печальной. Поэтому стоит обратить внимание на предупреждения о возможных рисках, которые могут привести к повторению сценария високосного года.
Инфляция активов обесценивает валюты
Для Беларуси и ее жителей это грозит серьезными неприятностями, причем не столько из-за снижения экспорта и производства, но и из-за обесценивания сбережений, причем не только в белорусских рублях, но и в иностранной валюте. Дело в том, что основная часть сбережений населения хранится в долларах, который может значительно подешеветь по отношению к другим валютам.
В частности, эксперты банка Citigroup, считают возможным снижение в текущем году курса доллара на 20% по отношению к корзине валют. Такой же прогноз сделал бывший главный экономист Morgan Stanley и профессор Йельского университета Стивен Роуч. А известный финансовый аналитик Джим Рикардс считает, что США для решения финансовых проблем потребуется девальвировать доллар на 50%, но, правда, за 20 лет. В то же время, он подчеркнул, что инфляции в виде роста потребительских цен пока можно не опасаться, несмотря на колоссальные долларовые вливания правительства в экономику, так как из-за пандемии в США денежного обращения практически нет.
Инфляция активов при этом продолжается. Это выражается, в частности, в росте цен на золото и фондовых индексов, в первую очередь, в США. Благодаря этому в начале 2021 года Илон Маск стал самым богатым человеком планеты с состоянием около 190 млрд. долларов, а его компания Tesla стала самой дорогой компанией в мире (7 января капитализация компании составила 773,5 млрд. долларов).
Стоимость Tesla превысила капитализацию девяти крупнейших автомобильных компаний мира, что стало поводом для ее сравнения с «Компанией Южных морей», которая была одной из первых финансовых пирамид в мире (в начале 18 века).
Дорожают не только акции, но и золото. В 2020 году его цена превысила 1 900 долларов за тройскую унцию, а в текущем году эксперты ожидают примерно такого же роста цен, то есть где-то на 30%.
Еще более показателен стремительный рост стоимости биткоина, что также объясняется тем, что у инвесторов слишком много денег, которые им просто некуда вкладывать. В связи с этим трейдер Investec Plc. Джулиан Риммер заметил, что «Биткоин – это идеальное средство, позволяющее использовать бесконечную человеческую глупость».
Но столь бурный рост цен на ряд активов неизбежно закончится грандиозным обвалом. Вопрос только в том, когда он наступит. Пока подъем цен привлекает все большее количество новых инвесторов. Особенно это показательно для России, в которой население массово забирает средства из банков и переводит ресурсы в ценные бумаги, в значительной степени, за рубеж.
Так, только за три квартала 2020 года брокерские счета в РФ открыли 3,4 млн. физических лиц, а общее число счетов достигло 7,6 миллиона. Величина активов на этих счетах увеличилась на 2,7 трлн. российских рублей и достигла 12,5 трлн. рублей. В третьем квартале прошлого года на Московскую биржу пришли 1,6 млн. новых клиентов – физических лиц, что примерно в 2 раза больше квартального прироста в конце 2019 года.
Белорусы копят наличные
В Беларуси подобного массового оттока средств населения в ценные бумаги за рубеж не наблюдается, так как жители РБ в качестве защитной инвестиции воспринимают уже сам факт покупки иностранной валюты. Кроме того, внутреннего рынка ценных бумаг в Беларуси нет, а вкладывать средства за рубеж, используя банки и форекс-компании, многие люди опасаются ввиду недоверия к банковской системе в целом. Конечно, у нас имеются любители рынка форекс, да и того же биткоина, но их немного. Даже Александр Лукашенко недавно помечтал о том, чтобы майнить биткоины за счет электроэнергии с БелАЭС.
Суммы, которые оседают на руках у населения в виде наличных долларов, довольно велики. По данным Национального банка РБ, жители Беларуси в 2020 году приобрели иностранной валюты больше, чем продали, почти на 2 млрд. долларов. Часть из них, конечно, была потрачена за рубежом, но основная масса осталась неиспользованной.
В валовом выражении жители Беларуси купили в 2020 году у белорусских банков валюты на 10,2 млрд. долларов, что оказалось всего на 1 млрд. долларов больше, чем в 2019 году. Увеличение оказалось на удивление небольшим, с учетом тех экономических и политических потрясений, которые произошли в прошлом году.
А продали валюты жители РБ валюты за год примерно на 1,5 млрд. долларов меньше, чем в 2019 году, то есть 8,25 млрд. долларов. Данное сокращение является следствием, скорее всего, снижения валютных доходов жителей Беларуси, получаемых белорусскими работниками за рубежом, а также физическими лицами, занимающихся поставками белорусских товаров за рубеж в личном порядке.
В частности, денежные переводы, полученные жителями Беларуси за три квартала 2020 года, снизились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 221,5 млн. долларов. А это ведь только легальная часть денег, которые физические лица получают из-за рубежа.
Возможно, конечно, что объемы покупки золота и ценных бумаг за рубежом жителями Беларуси растет, но данных об этом нет. Белорусский Нацбанк при этом постепенно увеличивает свои вложения в золото, но делается это не преднамеренно: в состав резервов Минфин вносит золото, которое он скупает на внутреннем рынке. В связи с этим золотой запас Беларуси в 2020 году увеличился на 1 тонну и достиг 43,2 тонны. Прирост данного параметра остается стабильным на протяжении уже трех лет. При этом Нацбанк продает населению золотые слитки собственного производства, но, похоже, особым спросом они не пользуются.
Как бы то ни было, стоимость монетарного золота, входящего в состав международных резервных активов РБ в 2020 году выросла на 654,3 млн. долларов и достигла 3,04 млрд. долларов. При этом в целом данные активы уменьшились за год на 1,93 млрд. долларов – до 7,47 млрд. долларов. Таким образом, рост цен на золото на мировом рынке спас золотовалютные резервы от обвала ниже 7 млрд. долларов.
Значение золота для Беларуси должно вырасти и в текущем году, так как Основными направлениями денежно-кредитной политики РБ допускается снижение резервов до 6 млрд. долларов, а это означает, что золота в резервах окажется больше, чем валюты.
Но жители Беларуси, скорее всего, сохранят верность американскому доллару. Это значит, что они будут беднеть за счет инфляции активов. Это расплата за неразвитость финансового рынка страны, из-за чего люди не имеют возможности, опыта и желания диверсифицировать свои сбережения. Правда, нет худа без добра: пусть жители Беларуси не заработают на Илоне Маске, зато ничего не потеряют, когда тот, чего доброго, обанкротится.
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Инфляция активов продолжается.
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