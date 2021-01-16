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WhatsApp отложил до мая начало передачи данных Facebook

16.01.2021 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

WhatsApp отложил до мая начало передачи данных Facebook
Иллюстративное фото
Мессенджер WhatsApp отложил до 15 мая начало передачи данных компании Facebook. Об этом говорится в блоге WhatsApp.

«Мы решили отложить дату ознакомления пользователей с условиями и их принятия ими. Ни одна учетная запись не будет заблокирована или удалена 8 февраля», - заявили в мессенджере.


В WhatsApp также добавили, что у пользователей теперь будет время до 15 мая для ознакомления с новой политикой мессенджера.

«Мы также планируем приложить больше усилий, чтобы устранить недоразумения вокруг вопросов конфиденциальности и безопасности в WhatsApp. Затем мы обратимся к пользователям с просьбой ознакомиться с политикой и принять ее до 15 мая, когда станут доступными новые функции для общения с бизнесами», - добавили в мессенджере.


В компании отметили, что она не делится контактами своих пользователей с Facebook.

«В основе WhatsApp лежит простая идея: то, чем вы делитесь с друзьями и родными, остается между вами. Это значит, что мы всегда будем защищать ваши личные разговоры сквозным шифрованием, поэтому ни WhatsApp, ни Facebook не сможет их прочитать. Именно поэтому мы не храним данные о том, кто кому пишет или звонит. Мы также не можем узнать данные о вашем местоположении, которые вы передаете, и не делимся вашими контактами с Facebook », - отметили в компании.


На прошлой неделе мессенджер WhatsApp оповестил пользователей, что будет передавать их персональные данные компании Facebook. Пользователи должны согласиться на новое соглашение пользователя до 8 февраля, иначе WhatsApp просто прекратит у них работать.
 
 
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В компании отметили, что пока она не делится контактами своих пользователей.
 
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