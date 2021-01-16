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16 января белорусский рубль уже второй раз подорожал ко всем валютам

16.01.2021 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

16 января белорусский рубль уже второй раз подорожал ко всем валютам
Иллюстративное фото
Субботние торги завершились для белорусского рубля уже вторым подряд укреплением сразу ко всем валютам. Стоимость корзины валют упала сразу на 0,55% до минимума за 25 дней.

Курс доллара снизился на 0,0132 BYN до 2,5428 BYN/USD — минимума за 26 дней.

За последние четыре дня доллар полегчал уже на 0,0370 BYN.

Курс евро рухнул ещё на 0,0204 BYN до 3,0813 BYN/EUR и оказался на минимуме за 29 дней.

Евро непрерывно дешевеет уже седьмые торги подряд. За это время его стоимость обвалилась на 0,0890 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0191 BYN до 3,4635 BYN/100 RUB.

Сотня российских рублей сегодня подешевела уже третий раз подряд, её стоимость упала до минимума за 11 дней.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость корзины валют упала сразу на 0,55% до минимума за 25 дней.
 
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