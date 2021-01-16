Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 16 января белорусский рубль уже второй раз подорожал ко всем валютам Стоимость корзины валют упала сразу на 0,55% до минимума за 25 дней.

Курс доллара снизился на 0,0132 BYN до 2,5428 BYN/USD — минимума за 26 дней.За последние четыре дня доллар полегчал уже на 0,0370 BYN.Курс евро рухнул ещё на 0,0204 BYN до 3,0813 BYN/EUR и оказался на минимуме за 29 дней.Евро непрерывно дешевеет уже седьмые торги подряд. За это время его стоимость обвалилась на 0,0890 BYN.Курс российского рубля упал на 0,0191 BYN до 3,4635 BYN/100 RUB.Сотня российских рублей сегодня подешевела уже третий раз подряд, её стоимость упала до минимума за 11 дней.