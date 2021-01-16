Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Солдат-срочник пытался застрелиться в Брестской области Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Какв пресс-службе Госпогранкомитета, военнослужащий во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия1.О рядовом известно, что он уроженец города Борисова 2002 года рождения, с мая 2020 года проходит срочную военную службу в органах пограничной службы.С ноября 2020 года служит на пограничном посту «Мутвица». Находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу.В ведомстве отмечают, что по службе солдат характеризуется положительно.На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь и вызвана следственно-оперативная группа.Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.