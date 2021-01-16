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Солдат-срочник пытался застрелиться в Брестской области
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Как
О рядовом известно, что он уроженец города Борисова 2002 года рождения, с мая 2020 года проходит срочную военную службу в органах пограничной службы.
С ноября 2020 года служит на пограничном посту «Мутвица». Находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу.
В ведомстве отмечают, что по службе солдат характеризуется положительно.
На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь и вызвана следственно-оперативная группа.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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