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Солдат-срочник пытался застрелиться в Брестской области

16.01.2021 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Солдат-срочник пытался застрелиться в Брестской области
Фото: TUT.BY
Инцидент произошел 15 января в Пинском погранотряде.

Как сообщили UDF.BY в пресс-службе Госпогранкомитета, военнослужащий во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия1.

О рядовом известно, что он уроженец города Борисова 2002 года рождения, с мая 2020 года проходит срочную военную службу в органах пограничной службы.

С ноября 2020 года служит на пограничном посту «Мутвица». Находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу.

В ведомстве отмечают, что по службе солдат характеризуется положительно.

На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь и вызвана следственно-оперативная группа.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
 
 
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Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
 
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