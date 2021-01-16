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Кац: Стыдно, что Россия оказывает поддержку режиму Лукашенко
16.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский политолог — о сливе аудиозаписи с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК, а нынче заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая Карпенкова.
Фото: Новая газета
— Нельзя сказать, что эта аудиозапись раскрыла какие-то шокирующие новости или подробности, —
О том, что единственной поддержкой Лукашенко являются силовики, мы тоже знали и много раз говорили. И сам Лукашенко всякий раз это напоминает. Ну, и им тоже напоминает, что если он пойдет ко дну, то только вместе с ними.
Единственной действительной новостью стало заявление про лагерь для протестующих. Но следует помнить, что аудиозапись была сделана в октябре. С тех пор много воды утекло: приезжал Лавров, было введено три пакета санкций, а лагеря не появились.
Совершенно понятно, почему белорусы характеризуют власть, которая сейчас удерживается в их стране, как фашистскую. И, конечно, это стыдно для нашей страны, что мы такую власть поддерживаем, как государство, понятно, что не граждане. Государство, к сожалению оказывает поддержку режиму Лукашенко. Это необходимо срочно прекращать, — считает Максим Кац.
По данным инициативы ByPOL во время массовых протестов власти готовили в районе Ивацевичей «загон» для задержанных.
Об этом во время стрима со Светланой Тихановской вечером в пятницу рассказал представитель ByPOL, бывший следователь Андрей Астапович.
— Они реально делали загон для людей, потому что тогда было по семь тысяч задержанных за одни сутки — самое массовое. И они не знали, куда уже свозить.
По словам Астаповича, «они хотели в загон людей свозить, пока тепло — окружить их там людьми с автоматами и держать под охраной там — настоящий концлагерь».
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Российский политолог — о сливе аудиозаписи с голосом, похожим на Николая Карпенкова.
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