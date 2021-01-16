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Христианско-демократический союз Германии возглавил Армин Лашет
Источник материала: Навiны
Новым лидером немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) стал 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.
Такое решение принято на съезде партии, прошедшем 16 января в дистанционном формате.
До 2018 года партией руководила Ангела Меркель, после нее — Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая подала в отставку в феврале 2020 года.
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Новым лидером немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) стал 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.
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