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Христианско-демократический союз Германии возглавил Армин Лашет

16.01.2021 14:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новым лидером немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) стал 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Христианско-демократический союз Германии возглавил Армин Лашет

Такое решение принято на съезде партии, прошедшем 16 января в дистанционном формате.

До 2018 года партией руководила Ангела Меркель, после нее — Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая подала в отставку в феврале 2020 года.

 

Фото welt.de

 
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Новым лидером немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) стал 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.
 
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