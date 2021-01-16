Христианско-демократический союз Германии возглавил Армин Лашет

Новым лидером немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) стал 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.





Такое решение принято на съезде партии, прошедшем 16 января в дистанционном формате.

До 2018 года партией руководила Ангела Меркель, после нее — Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая подала в отставку в феврале 2020 года.