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Витеблянка лишь при помощи ножа смогла выйти из замершего подъезда – видео
16.01.2021 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Первый раз я выходила из подъезда на учебу в половине восьмого утра, дверь уже тогда обледенела изнутри, но мне повезло: в подъезд заходила соседка и я смогла проскочить", – сообщила Sputnik жительница Витебска Надежда.
По словам девушки, проблемы у нее возникли днем, когда вернувшись с учебы, она решила выгулять собаку. Дверь изнутри оказалась покрыта толстым слоем льда, и кнопку открытия нажать не удалось.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Пришлось идти домой на четвертый этаж за кухонным ножом", – отметила витеблянка.
При помощи ножа девушка отбила лед с кнопки и открыла дверь. По словам собеседницы, снаружи домофон прекрасно работает, а изнутри, на двери, такой толстый слой льда, будто кто-то облил ее водой.
Надежда не единственная, кто столкнулся с подобной проблемой. В соцсетях было уже несколько сообщений от горожан о том, что люди не могут выйти из подъезда, поскольку у них замерзла дверь.
В субботу и воскресенье в Витебске ожидаются морозы свыше 20 градусов.
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Жительница Витебска собралась выгулять собаку, но не смогла выйти из подъезда, железная дверь обледенела изнутри. Смотрите на видео, как девушка прокладывала себе...
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