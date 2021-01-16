Витеблянка лишь при помощи ножа смогла выйти из замершего подъезда – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Первый раз я выходила из подъезда на учебу в половине восьмого утра, дверь уже тогда обледенела изнутри, но мне повезло: в подъезд заходила соседка и я смогла проскочить", – сообщила Sputnik жительница Витебска Надежда.

По словам девушки, проблемы у нее возникли днем, когда вернувшись с учебы, она решила выгулять собаку. Дверь изнутри оказалась покрыта толстым слоем льда, и кнопку открытия нажать не удалось.

"Пришлось идти домой на четвертый этаж за кухонным ножом", – отметила витеблянка.

При помощи ножа девушка отбила лед с кнопки и открыла дверь. По словам собеседницы, снаружи домофон прекрасно работает, а изнутри, на двери, такой толстый слой льда, будто кто-то облил ее водой.

Надежда не единственная, кто столкнулся с подобной проблемой. В соцсетях было уже несколько сообщений от горожан о том, что люди не могут выйти из подъезда, поскольку у них замерзла дверь.

В субботу и воскресенье в Витебске ожидаются морозы свыше 20 градусов.

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