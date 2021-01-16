В Беларуси началась вакцинация медиков от COVID-19









Прежде всего планируется привить 2285 медработников Минска , 3460 Брестского региона, 3260 — Витебского, 4365 — Гомельского, 1735 — Гродненского, 1610 — Могилевского, 2485 — Минской области. Около 800 доз — для медработников республиканских учреждений.





Практика начала вакцинации с медицинских работников аналогична таковой в мире. Минздрав распределил вакцину по регионам — в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны, заявили в ведомстве.





Напомним, что в минувшем году Беларусь заключила первоначальный контракт на поставку 170 тысяч доз вакцины «Спутник V». В минувшем году были получены несколько небольших партий вакцин «Спутник V», а в канун Нового года — партия в 20 тысяч доз. Эта партия прошла контроль качества. Исследования проводила испытательная лаборатория, зарегистрированная в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь. В первом квартале 2021 года потребность в вакцине «Спутник V» планируется закрывать мощностями отечественных фармпроизводителей.





Информации о том, когда начнется вакцинация всех желающих, нет.