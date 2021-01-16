Концлагерь в центре Европы. Несколько выводов из скандальной звукозаписи

Выступающий рассказывает о содержании совещания у Лукашенко. Можно предположить, что он своими словами передает смысл его указаний. То есть силовики получают инструкции по разгону протестующих непосредственно от Лукашенко. Похоже, что жестокость, пытки, применяющие омоновцы, — это не их собственная инициатива, а выполнение упомянутых инструкций.





Ради нанесения большего ущерба живой силе противника, то есть протестующим белорусам, закупили в России 100 пистолетов Ярыгина. Как можно понять из слов выступающего, это оружие травматическое, но мало отличается от боевого. Напомню, что российские официальные лица немало критиковали белорусские власти за «чрезмерное применение силы». И вот сейчас выясняется, что одновременно Россия поставила белорусским силовикам такое опасное оружие. Поэтому все подобные заявления российских чиновников выглядят немного лицемерными.





Выступающий дает приказы протестующих граждан не жалеть: «либо покалечить, либо изуродовать, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лицо, просто туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают так откачают. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога».





Еще одна очень показательная реплика, которая пересказывает содержание совещания: «потому что в основном все те, кто выходит на улицы на данный момент поучаствовать в "рельсовой войне", получается, те, которые блокируют дороги, нападают на милиционеров, бросают коктейли Молотова — те же террористы. Это лишние люди в нашей стране. И этому сегодня было посвящено очень-очень много, на том небольшом совещании».





Смотрите, как хитро в одну кучу объединены мирные демонстранты и граждане, оказывающие силовое сопротивление: «все те, кто выходит на улицы на данный момент поучаствовать в "рельсовой войне"». То есть между теми, кто выходит на улицу протестовать, и теми, кто портит железную дорогу, поставлен знак равенства, их объединили одной фразой и объявили террористами.





Силовикам дается полный карт-бланш на расправу, так как «главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия».





Не должно быть никаких оглядок на международную реакцию, на репутацию страны в мире. Сейчас все это отброшено. Выступающий говорит: «пришло другое время. Время, получается, жестких действий с оглядкой на, скажем так, политические моменты, ведь мы, получается, страна, которая интегрирована в мировое сообщество и обязана выполнять ряд определенных действий для того, чтобы мы не выглядели как изгои — вот это время, оно закончилось. Настало друг время, и это время, получается, требует больше молодых, более решительных людей, которые переступили через себя».





Можно предположить, что голос на звукозаписи пересказывает мнение Лукашенко, так как полковник милиции вряд ли должен думать о таких политических вещах. Но показательно, что ставка режима делается на людей в силовых структурах, «переступивших через себя». Что это означает, легко догадаться, обращая внимание на количество избитых и подвергшихся пыткам.





В своем блоге от 3 ноября 2020 года я высказал мнение, что Беларусь может превратиться в один большой концлагерь. Сейчас выясняется, что на совещании в конце октября речь действительно шла о создании концлагеря. Вот как этот сюжет выглядит в пересказе человека, голос которого подобен голосу Николая Карпенкова:





«Создается база данных. В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано: разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну, не для военнопленных и не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой... для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру. Два помещения сделать: топка — этаж, кормим — этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится».





Этот лагерь планируется создать на базе исправительной колонии № 22 в г. Ивацевичи. Причем держать там будут бессрочно. Сравнение с военнопленными приводится неслучайно. Ведь фактически власти рассматривают борьбу против народного протеста как войну. А на войне другие правила, чем во время общественно-политического конфликта.





И последний тезис. Выступающий говорит: «недаром министр говорил: все держится на органах внутренних и ряда подразделений — внутренние войска, ГУВД, ОМОН, наше подразделение и розыск с нами».





То есть никаких иллюзий, что власть держится на поддержке народа, у генералов и полковников нет. Они хорошо понимают ситуацию, не верят БТ, осознают, что режим держится на грубой силе».