Трудовая журналиста Вячеслава Федоренко / Фото: facebook.com

В конце 2020 года с поста главного редактора газеты ушел Дмитрий Герчиков. После этого на эту роль предложили корреспондента ОНТ Сергея Лисичкина. Против такой кадровой перестановки была почти вся редакции газеты, однако Белорусская федерации футбола (один из акционеров) принудительно представила Лисичкина коллективу как нового руководителя, передает