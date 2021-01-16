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Объелись конфетами? Частным инвесторам вновь предлагают купить долю в "Коммунарке"

16.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госкомимущество сообщает, что акции ОАО «Коммунарка» прошли листинг на Белорусской валютно-фондовой бирже. Теперь они допущены к обращению на этой площадке.



По данным комитета, на этой бирже сейчас котируются акции 14 акционерных обществ с долей государства. При этом ведомство не уточняет, какую именно долю в «Коммунарке» можно теперь купить частным инвесторам.

Пакет государства в ОАО сейчас — около 75,76%. Все эти акции принадлежат Мингорисполкому. Отчет компании за 2020 год еще не опубликован. По итогам 2019 года выручка выросла с примерно 185,4 млн рублей до 196,7 млн. Но чистая прибыль упала с 19 млн до 10,9 млн, пишет Officelife.media.

Напомним, что в 2012 году крупнейшие кондитерские предприятия были фактически национализирован по указанию Александра Лукашенко. Их отобрали у американского бизнесмена белорусского происхождения Марата Новикова. Теперь государство наелось конфетами. "Коммунарку" хотят продать по второму разу. 
 
 
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Госкомимущество сообщает, что акции ОАО «Коммунарка» прошли листинг на Белорусской валютно-фондовой бирже. Теперь они допущены к обращению на этой площадке.
 
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