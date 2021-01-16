Приоритета не будет – живите сами. В новом году белорусский футбол станет ещё беднее

Ещё в школе на уроках истории нас учили, на примере прошлого, не ждать с моря погоды и хотя бы на пару лет уметь просчитывать будущее. В белорусском чемпионате этот принцип не наблюдался от слова совсем. Жизнь не в долгую, а в долг – желание порочное, которое по итогу приводит к неисправимым последствиям. Главное пережить этот сезон, а там хоть камни с неба.





Очень часто возможность пообещать заоблачные перспективы и солидную сумму в контракте приманивала к себе странных руководителей. Схема проста – пишешь нужную сумму, которая от реальной отличается в пару раз, а далее активно осваиваешь остаток между собой и агентом. Казалось бы, золотая жила, которая бы не возникла, если бы в нашем футболе решал рынок, а не хотелки отдельных руководителей крупных государственных предприятий.





Белорусский футбол, как в принципе и государство последние два с половиной десятилетия завязаны на личностях, а не структуре и коллективном подходе. Менеджерский успех Анатолия Капского не скоро, а быть может никогда, не будет кем-то превзойден. В остальном — повезло клубу с руководителем или директором спонсорского предприятия – купаешься в шоколаде, имея возможность зарабатывать, ибо котёл будет варить до тех пор, пока рядом есть повар.





Это ловушка, у которой уже есть первые жертвы. В новом году под ликвидацию подпадут Смолевичи и Городея. Клубы из Вышки прошлого года. Трагедию сахарников можно было предсказать ещё до начала сезона. Тогда ещё в начале 2020 был задержан директор местного сахарного завода Михаил Криштапович. При нём в Городее была стабильность как в спортивном плане, так и в финансовом. За год до этого был лучший сезон – 7 место, и план жить припеваючи и дальше. Но вмешался черный лебедь в виде задержания директора сахарного комбината. Внезапно оказалось, что Городее попросту не на что жить. Новый руководитель предприятия хоть номинально старался выполнять обязанности, возложенные на него, как на главного спонсора, но завязанность не на структуре, а на личности конкретного человека сыграла очень злую шутку с Городеей. До такой степени, что профессиональная жизнь клуба завершается.





У Смолевичей история похожая. Их подъём завязан на деятельности бывшего руководителя райисполкома Михаиле Загорцеве. После назначения на должность чиновник поддержал команду, которая тонула на дне второй лиги, помог плавному развитию. Благодаря заинтересованности и влиянию Загорцева быки получили и собственный стадион Озерный, а также обзавелись отличной базой с хорошей синтетикой и детской футбольной школой. Прогресс шел и в спортивной составляющей.





В 2012-м Юрий Пунтус вывел Смолевичи из второй лиги в рвую, а спустя пять лет Дмитрий Молош дотащил клуб до первого участия в Высшей Лиге. В 2018 снова успешное выступление во втором дивизионе и второе появление в элитных кругах, правда, теперь с летальным исходом. Свой пост Загорцев покинул в январе прошлого года, из-за проблем со здоровьем, но по невероятному совпадению оказался на должности чиновника в Крыму (не надолго). После ухода главного покровителя смалевые продержались полгода, а остаток сезона доигрывали молодым составом. Теперь судьба клуба кажется предрешенной, последует объединение со вторым клубом регионе СМИавтотранс и выступление лишь на полулюбительском уровне во второй лиге. Карточный домик рухнул вновь.





А ведь массовый исход в небесную лигу мы наблюдаем уже не первый год. Чехарда с Днепром, Лучом, Дняпром. Клуб из Могилева умудрился вылететь два раза за два сезона, а добила его не спортивная составляющая, а потеря интереса со стороны завода Луч, который решил самоустраниться. Теперь спонсорские миллионы заходят в ФК Гомель и как изголодавшийся волк в хлеву, они бросаются на всё, что видят. Речицкий Спутник уже стал заложником своего выхода в высшую лигу. Оказалось, что руководство Речицадрев не особо горит желанием тратить огромные деньги, чтобы подогнать местный футбольный клуб под требования вышки.





Проблем действу добавляет, что в белорусском футболе денег станет ещё меньше. Да, экономические проблемы были и ранее, без них вообще очень трудно представить существование нашей страны, но теперь они больно ударили по футболу. В государстве при любой финансовой обстановке находились деньги на спорт. Правильно это или нет – второй вопрос. Воспринимаем как факт. Проблем добавляет и то, что футбол на следующий олимпийский цикл лишился приоритета в выделении государственных средств. Удивительным образом это может сказаться и положительно. Ограничения подобного рода заставят руководителей не просто принимать статус-кво, а перестраивать систему управления и наконец работать в направлении большей автономности, искать те рыночные инструменты, которые сделают наш футбол чуть более здоровым.







