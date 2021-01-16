Медики развенчивают десять самых популярных мифов о тренировках

Источник материала: Tut.by

Надо ли тренироваться до боли и седьмого пота? Как относиться к тому, что отметка на весах не меняется после занятий? Специалисты известной клиники Майо называют десять самых популярных стереотипов о тренировках и похудении.



Фото: unsplash.com

Миф 1. Для похудения нужны исключительно кардиотренировки

Вы должны включать 20−30 минут кардио в свой тренировочный процесс, однако акцент исключительно на таких тренировках быстро или резко, как принято думать, не изменит тело. Люди воспринимают кардио как отличное решение из-за учащенного пульса. Но на самом деле для развития тела нужны и силовые тренировки. Они укрепляют мышцы и улучшают качество кардиотренировки. Чем больше у вас мышц, тем больше калорий будет сжигать тело, и особенно во время кардио.

Миф 2. Тяжелые веса сделают тело перекаченным

Некоторые обеспокоены тем, что добавление силовых тренировок приведет к наращиванию мышечной массы и приближению к внешнему виду культуристов. Это неправда: тренироваться для такого эффекта придется больше меры. Медленно добавляйте веса на тренировках, чтобы нарастить мышцы, которые помогут увеличить количество сжигаемых телом калорий.

Миф 3. Сегодня тренируюсь — можно не следить за питанием

Тренировка важна, но не менее важно хорошее питание. Вы не сможете работать над собой, если бесконтрольно питаетесь. Еда — это топливо, и правильное питание гарантирует результат. Если вы хотите похудеть, вы должны сжигать больше калорий, чем их потреблять.

Миф 4. Растяжка помогает предотвратить травмы

Если вы занимались спортом в детстве, то помните про растяжку перед перед спортивными играми. Однако вы можете быть удивлены, узнав, что хоть растяжка и полезна (поскольку она подготавливает мышцы к движению и облегчает восстановление после тренировки), — нет исследований, подтверждающих, что она снизит травмирование. Получение травмы полностью зависит от вашей формы и движений во время тренировки. Используйте функциональные динамические растяжки, например, выпады и махи ногами, чтобы помочь мышцам нормально двигаться во время тренировки.

Миф 5. Число на весах не уменьшается, значит я не худею

Многие люди ориентируются на число на весах, но это не то, что дает полное представление об изменениях тела. Отметка на весах является отражением многих факторов, в том числе и того, сколько воды вы выпили, что ели и когда взвешиваетесь. Число на весах может увеличиваться и из-за наращивания мышечной массы.

Если вы хотите точно отслеживать потерю веса и развитие мышц, измерьте руки, талию, бедра и следите за этими показателями. А если собираетесь использовать весы, взвешивайтесь каждый день в одно и то же время.

Миф 6. Кардиотренажеры подсчитывают сожженные калории со 100% точностью

Некоторые люди полагаются на беговую дорожку, которая показывает количество калорий, сожженных во время тренировки. К сожалению, этот показатель не на 100% точен. Количество калорий, которое будет сжигать ваше тело, зависит от многих факторов, включая пол, возраст и текущий вес. Некоторые тренажеры позволяют вводить персонализированные данные по одному или двум из этих факторов, но редкие сразу по всем трем.

Миф 7. Тренировки на пресс помогут накачать кубики

Тренировки брюшного пресса отлично подходят для развития основных мышц, потому что они приносят пользу телу во многих отношениях, например улучшают баланс и стабильность. Однако общий процент жира в теле человека не позволяет увидеть пресс. Если вы хотите пресс с шестью кубиками, вы должны резко уменьшить жировые отложения до 10−12% для мужчин или 11−13% для женщин. Это возможно, но требует строгого соблюдения здоровой диеты и физических упражнений.

Миф 8. После тренировок необходимы пищевые добавки и протеиновые коктейли

Правда в том, что вам не нужны добавки и коктейли, чтобы получить необходимые питательные вещества. Преимущества, которые они предлагают, можно получить из натуральных и прямых пищевых источников: шоколадного молока, курицы или ложки арахисового масла. Если вы употребляете богатую белком пищу после тренировки, делайте это в течение 30 минут. Именно тогда ваши мышцы поглощают эту энергию, поскольку они все еще «горят» и работают.

Миф 9. Если не работаешь до седьмого пота, то тренировка не удалась

Потоотделение — неточный способ измерить качество тренировки. На количество пота влияет множество факторов — это и температура, и влажность, и уровень гидратации. Ваше тело просто может эффективно охлаждать себя.

Миф 10. Без боли не будет пользы

Чувство дискомфорта во время тренировки — это нормально, а боль — нет. Многие спортсмены живут под девизом, что если нет боли, то не будет и победы. Но боль — это способ тела сказать, что что-то не так. Если вы начали чувствовать боль во время тренировки — немедленно остановитесь. Работая через боль, можно получить серьезную травму.