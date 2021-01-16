Отменить счета-справки и запретить наличные в автохаусах: снова обсуждают проект указа о купле-продаже авто

Источник материала: Tut.by

На общественное обсуждение вынесен проекта указа, который касается вопросов купли-продажи транспортных средств. Стоит сказать, что основные моменты этого документа уже анонсировали: впервые об изменении правил заговорили еще в 2018 году, но тогда так ожидаемый участниками рынка документ так и не подписали. До 25 января можно высказать свои предложения на форуме Национального правового портала. AUTO.TUT.BY посмотрел, что предлагают изменить.

Отказаться наконец от счетов-справок





Что предлагают: в проекте указа прописано, что сделки по отчуждению транспортных средств, подлежащих регистрации и госучету, между физлицами осуществляются в письменной форме путем составления договоров. Их можно будет или регистрировать в ГАИ, или удостоверить у нотариуса.

Договоры между физлицами и ИП (или юрлицами) составляются в трех экземплярах, а для субъектов торговли отменяется необходимость приобретения, оформления и выдачи счетов-справок.

Зачем это делают и что это даст: о том, что сделки со счетом-справкой могут приносить проблемы, говорилось уже не раз. Самая очевидная: если новый покупатель не поставил машину на учет, продавец формально остается владельцем автомобиля и получает чужие «письма счастья». С этого года кроме штрафов от ГАИ в таком случае человек будет получать еще и письмо из налоговой об уплате транспортного налога.

Запретить расчет наличными в комиссионках и автохаусах



Фото: autocar.co.uk

Что предлагают: В проекте указа прописано, что проведение расчетов между юридическими лицами, ИП и физическими лицами, в том числе по договору комиссии, за отчуждаемые транспортные средства осуществляется только в безналичной форме.

При этом физические лица при сделках между собой по-прежнему могут выбирать, в какой форме им рассчитываться между собой за автомобили.

Зачем это делают и что это даст: сейчас в комиссионках или автохаусах можно рассчитываться наличными, если автомобиль стоит до 1000 базовых величин (немного больше 10 тысяч долларов).

Как и два года назад, необходимость запрета на наличные расчеты в автохаусах обосновывают участившимися случаями сбыта транспортных средств с поддельными регистрационными документами, измененными идентификационными номерами, а также находящихся в розыске. О том, что документы на автомобиль поддельные, покупатель узнает уже во время регистрации в ГАИ.

Решить вопрос с покупкой «проблемных» автомобилей



Фото: Павел Мурашко

Что предлагают: Чтобы исключить случаи отчуждения транспортных средств, имеющих обременения, предусматривается организация информационного взаимодействия между ведомствами. Правда, как уточняет МАРТ, заработает это с 1 января 2023 года.

Кроме того, предусмотрено, что в договорах по купле-продаже нужно будет прописывать в обязательном порядке наличие притязаний третьей стороны, сведений об аресте авто и так далее, а также ответственность за указание неверных сведений о том, что у сделки есть ограничения.

Зачем это делают и что это даст: сейчас нередки ситуации, когда граждане покупают автомобиль, а через некоторое время выясняется, например, что он находится в залоге у банка. И если продавец машины вдруг перестает платить кредит, то рассчитываться по долгам с банком приходится уже покупателю.