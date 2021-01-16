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Отменить счета-справки и запретить наличные в автохаусах: снова обсуждают проект указа о купле-продаже авто
Источник материала: Tut.by
На общественное обсуждение
Отказаться наконец от счетов-справок
Что предлагают: в проекте указа прописано, что сделки по отчуждению транспортных средств, подлежащих регистрации и госучету, между физлицами осуществляются в письменной форме путем составления договоров. Их можно будет или регистрировать в ГАИ, или удостоверить у нотариуса.
Договоры между физлицами и ИП (или юрлицами) составляются в трех экземплярах, а для субъектов торговли отменяется необходимость приобретения, оформления и выдачи счетов-справок.
Зачем это делают и что это даст: о том, что сделки со счетом-справкой могут приносить проблемы, говорилось уже не раз. Самая очевидная: если новый покупатель не поставил машину на учет, продавец формально остается владельцем автомобиля и получает чужие «письма счастья». С этого года кроме штрафов от ГАИ в таком случае человек
Запретить расчет наличными в комиссионках и автохаусах
Что предлагают: В проекте указа прописано, что проведение расчетов между юридическими лицами, ИП и физическими лицами, в том числе по договору комиссии, за отчуждаемые транспортные средства осуществляется только в безналичной форме.
При этом физические лица при сделках между собой по-прежнему могут выбирать, в какой форме им рассчитываться между собой за автомобили.
Зачем это делают и что это даст: сейчас в комиссионках или автохаусах можно рассчитываться наличными, если автомобиль стоит до 1000 базовых величин (немного больше 10 тысяч долларов).
Как и два года назад, необходимость запрета на наличные расчеты в автохаусах обосновывают участившимися случаями сбыта транспортных средств с поддельными регистрационными документами, измененными идентификационными номерами, а также находящихся в розыске. О том, что документы на автомобиль поддельные, покупатель узнает уже во время регистрации в ГАИ.
Решить вопрос с покупкой «проблемных» автомобилей
Что предлагают: Чтобы исключить случаи отчуждения транспортных средств, имеющих обременения, предусматривается организация информационного взаимодействия между ведомствами. Правда, как
Кроме того, предусмотрено, что в договорах по купле-продаже нужно будет прописывать в обязательном порядке наличие притязаний третьей стороны, сведений об аресте авто и так далее, а также ответственность за указание неверных сведений о том, что у сделки есть ограничения.
Зачем это делают и что это даст: сейчас нередки ситуации, когда граждане покупают автомобиль, а через некоторое время выясняется, например, что он находится в залоге у банка. И если продавец машины вдруг перестает платить кредит, то рассчитываться по долгам с банком приходится уже покупателю.
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Отменить счета-справки и запретить наличные в автохаусах: снова обсуждают проект указа о купле-продаже авто
До 25 января 2021 года идет общественное обсуждение проекта указа по вопросам отчуждения транспортных средств.
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