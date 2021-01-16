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Вслед за Nivea — Skoda отказалась от спонсирования ЧМ по хоккею, если он пройдет в Беларуси (обновлено)
Источник материала: Onliner
Продолжаются страсти вокруг хоккейного чемпионата. Пока Рене Фазель пребывает в растерянности после
В компании сообщили, что являются огромными фанатами хоккея, но теперь появилась проблема.
«Мы с гордостью были партнером чемпионат мира по хоккею 28 лет, —
Это уже не первый отказ.
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Вслед за Nivea — Skoda отказалась от спонсирования ЧМ по хоккею, если он пройдет в Беларуси (обновлено)
Продолжаются страсти вокруг хоккейного чемпионата. Пока Рене Фазель пребывает в растерянности после визита в Минск, один из главных и давних спонсоров турнира...
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