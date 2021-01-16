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Вслед за Nivea — Skoda отказалась от спонсирования ЧМ по хоккею, если он пройдет в Беларуси (обновлено)

16.01.2021 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Продолжаются страсти вокруг хоккейного чемпионата. Пока Рене Фазель пребывает в растерянности после визита в Минск, один из главных и давних спонсоров турнира сообщил, что не хочет больше в этом участвовать, если соорганизатором останется Беларусь в ее нынешнем статусе.

В компании сообщили, что являются огромными фанатами хоккея, но теперь появилась проблема.

«Мы с гордостью были партнером чемпионат мира по хоккею 28 лет, — информирует автоконцерн Skoda. — Но также мы уважаем и продвигаем права человека. Следовательно, Skoda откажется от спонсирования чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет соорганизатором мероприятия».

Это уже не первый отказ. Напомним, вчера в Instagram появился комментарий бренда Nivea в ответ пользователю из Беларуси: «с учетом нынешней ситуации» решено не спонсировать ЧМ, если он будет проводиться в Беларуси.

Вслед за Nivea — Skoda отказалась от спонсирования ЧМ по хоккею, если он пройдет в Беларуси (обновлено)

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжаются страсти вокруг хоккейного чемпионата. Пока Рене Фазель пребывает в растерянности после визита в Минск, один из главных и давних спонсоров турнира...
 
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