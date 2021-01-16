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«Центральный регион» за 16.01.2021

16.01.2021 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Их оценивают в миллион долларов. Этот белорус коллекционирует ёлочные игрушки со всего мира

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Новости Беларуси. Знаете ли вы, что изначально главным елочным украшением были обычные яблоки? Самые красивые отбирали еще с осени и бережно хранили к Новому году, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Но в середине XIX века в Тюрингии год выдался неурожайным, праздник спасли немецкие стеклодувы. Так, мода украшать елки стеклянными шарами прижилась по всему миру.

«Центральный регион» за 16.01.2021

Сейчас вариаций новогоднего декора множество. Коллекционер Андрей Бегун объехал полмира и отовсюду вместо магнитиков привозил елочные игрушки.

Яна Шипко, корреспондент:
Наверное, в каждой семье есть личная коллекция новогодних украшений, которая достается в преддверии праздников, пополняется из года в год. А с чего началась ваша коллекция?

«Центральный регион» за 16.01.2021

Андрей Бегун, коллекционер, директор фабрики игрушек:
На самом деле, коллекция началась с путешествий. Кто привозит открытки, кто магнитики, кто тарелочки из разных стран. А я привозил елочные игрушки. Это было интересно, поскольку на Новый год можно было повесить елочную игрушку из другой страны на елку и потом вспоминать особо приятные моменты.

«Центральный регион» за 16.01.2021

Когда счет пошел на тысячи игрушек, новогодней атмосферой захотелось поделиться. Шесть лет назад Андрей впервые открыл выставку.

«Центральный регион» за 16.01.2021

Андрей Бегун:
Эта выставка и запланирована таким образом, что это как волшебный лабиринт, где любой желающий может попасть в новогоднюю сказку, с одной стороны, а с другой – провести виртуальную экскурсию по странам, тут представлено более 70 стран, узнать, какими игрушками наряжают в той или иной стране рождественские деревья, какие есть традиции, какие особенности.

В волшебную атмосферу Нового года Андрей влюбился с детства. С советского ватного Дед Мороза и теперь уже ретро-игрушек и начиналась коллекция.

«Центральный регион» за 16.01.2021

Не все готовы поставить такого аутентичного, старенького Деда Мороза под елку, но с другой стороны, всем приятно вспомнить свою молодость, те моменты, когда под их елочками, очень давно, были такие старые советские Деды Морозы и Снегурочки.

«Центральный регион» за 16.01.2021

Кстати, елка в Советском Союзе считалась пережитком буржуазии. И только при Сталине детям вернули Новый Год – с украшенной новогодней красавицей, сладостями, мишурой и неповторимым ожиданием чуда. Игрушки в советские годы выпускались сериями – сейчас они словно иллюстрации к учебникам истории.

«Центральный регион» за 16.01.2021

Андрей Бегун:
Советская елочная игрушка отображает эпоху. Если это поколение космоса, то это игрушка-космонавт, ракета, спутник. Если это хрущевские времена, то это кукуруза, иные овощи и фрукты. Если война, то это игрушка-солдат, медсестра, игрушки со звездами.

«Центральный регион» за 16.01.2021

Жемчужина коллекции – шар с Венского бала Австро-Венгерской империи. А это эксклюзивные игрушки-шкатулки а-ля Фаберже. Их цена на аукционах – до плюс бесконечности.

«Центральный регион» за 16.01.2021

Андрей Бегун:
Здесь у нас представлены польские игрушки. Можно сказать, Ferrari елочно-игрушечного бизнеса. Это елочные игрушки, украшенные полудрагоценными камнями. Хоть они и современные, но выпускаются очень ограниченными тиражами. Если ты в этом году не успел приобрести игрушку, то все – следующий путь у тебя на аукцион, в поисках того или иного артефакта.

«Центральный регион» за 16.01.2021

Коллекцию Андрея оценивают в миллион долларов. Но для него она бесценна. Вот, например, африканские игрушки просто так не купишь. Их повезло выменять у местных племен. Так что это не просто экспонаты – за каждым история и традиции встречи Нового года в разных странах – от Северной Кореи до Австралии.

«Центральный регион» за 16.01.2021

Символ Австралии – кенгуру. Это вомбатики маленькие, тасманский дьявол, коалы.

«Центральный регион» за 16.01.2021

Есть Новая Зеландия, символ – птичка киви. Она в живую такая маленькая, несуразная, живет только ночью, но, по крайней мере, мы видим: вся витрина в той или иной ипостаси представлена этими птичками. Очень много в Австралии игрушек с овечками. А почему? Потому что на десять миллионов овечек в Австралии проживает всего четыре миллиона населения.

«Центральный регион» за 16.01.2021

Яна Шипко:
Новогодние волшебники бывают разные, ведь этот праздник долгожданный на всех без исключения континентах. И даже там, где снег в диковинку, а вместо елей украшают вечнозеленые эвкалипты и пальмы, принято мастерить новогодние украшения. Все ради создания волшебной атмосферы.

«Центральный регион» за 16.01.2021

В каждой стране игрушки со своим колоритом, мастерят их часто из подручных материалов. Есть даже пляжные новогодние украшения.

«Центральный регион» за 16.01.2021

Андрей Бегун:
Эти игрушки привезены с Карибских островов, там тоже празднуют Новый год. Дары моря, раковины являются таким веселым атрибутом, который местные умельцы превращают в елочные игрушки.

«Центральный регион» за 16.01.2021

Собрав такую грандиозную коллекцию украшений со всего мира, Андрей понял: чего-то не хватает. Настоящей белорусской елочной игрушки. Так появилась единственная во всей Минской области, да и во всей Беларуси, фабрика елочных игрушек, и телекоммуникационный бизнес уступил место любимому делу – создавать новогоднее настроение 365 дней в году.

Ощущение праздника круглый год. Как работает единственная в Беларуси фабрика ёлочных игрушек? Читать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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