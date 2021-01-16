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Вячеслав Данилович: важно противостоять фальсификации и искажению исторического прошлого и настоящего Беларуси

16.01.2021 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2020 году в Беларуси использовали новые возможности социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Бельский: многие предприятия увеличили объёмы производства и поставок из-за того, что их конкуренты замерли

Вячеслав Данилович: важно противостоять фальсификации и искажению исторического прошлого и настоящего Беларуси

В Академии управления при Президенте Беларуси 16 января подвели итоги прошедшего года и рассказали, на чем нужно сосредоточиться в 2021-м.

Вячеслав Данилович: важно противостоять фальсификации и искажению исторического прошлого и настоящего Беларуси

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Сегодня как никогда важно как можно шире доносить информацию до нашего населения то, что сделано в Республике Беларусь, противостоять тем попыткам фальсификации, искажения исторического прошлого и настоящего Беларуси с целью расшатать, дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

Вячеслав Данилович: важно противостоять фальсификации и искажению исторического прошлого и настоящего Беларуси

Эксперты обсудили и призывы к санкциям, которые звучат со стороны беглых оппозиционеров. Все это не что иное, как устранение конкурентов в виде наших успешных крупных промышленных гигантов.

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Новости Беларуси. В 2020 году в Беларуси использовали новые возможности социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Валерий...
 
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Валерий Бельский: многие предприятия увеличили объёмы производства и поставок из-за того, что их конкуренты замерли
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