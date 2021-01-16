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Вячеслав Данилович: важно противостоять фальсификации и искажению исторического прошлого и настоящего Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2020 году в Беларуси использовали новые возможности социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Академии управления при Президенте Беларуси 16 января подвели итоги прошедшего года и рассказали, на чем нужно сосредоточиться в 2021-м.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Эксперты обсудили и призывы к санкциям, которые звучат со стороны беглых оппозиционеров. Все это не что иное, как устранение конкурентов в виде наших успешных крупных промышленных гигантов.
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Вячеслав Данилович: важно противостоять фальсификации и искажению исторического прошлого и настоящего Беларуси
Новости Беларуси. В 2020 году в Беларуси использовали новые возможности социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Валерий...
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