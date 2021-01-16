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Валерий Бельский: многие предприятия увеличили объёмы производства и поставок из-за того, что их конкуренты замерли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2020 году в Беларуси использовали новые возможности социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще в начале пандемии, в апреле, наш легпром сосредоточился на пошиве индивидуальных средств защиты. Появились новые производства по выпуску жизненно необходимого медицинского оборудования.
Баланс внешней торговли товарами и услугами прибавил порядка 2 миллиардов долларов, и это несмотря на закрытые границы у наших партнеров. Подобной выручкой белорусы могли похвастать лишь шесть лет назад. Кроме того, доходы в нашей стране по итогам 2020-го выросли на 8 %.
Валерий Бельский, помощник Президента Беларуси по вопросам финансово-кредитной системы:
Растут цены мировые на сельскохозяйственную технику, прежде всего на тракторы. Мы являемся крупнейшим мировым производителем, для нас это тоже выгодно.
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Валерий Бельский: многие предприятия увеличили объёмы производства и поставок из-за того, что их конкуренты замерли
Новости Беларуси. В 2020 году в Беларуси использовали новые возможности социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вячеслав...
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