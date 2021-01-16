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Новая Боровая: Не сдадимся и победим фашистских захватчиков, чего бы нам это ни стоило!

16.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Новая Боровая: Не сдадимся и победим фашистских захватчиков, чего бы нам это ни стоило!

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  • 16.01.2021, 14:38
  • 1,120
Новая Боровая: Не сдадимся и победим фашистских захватчиков, чего бы нам это ни стоило!

Революционный район ответил бандитам Карпенкова.

В Сети появилось видеообращение гордых жителей минского района Новая Боровая:

«В связи с объявленной войной против мирного народа и готовностью властей к постройке концлагеря в родной Беларуси жители Новой Боровой заявляют:

— Мы не сдадимся и победим фашистских захватчиков, чего бы нам это ни стоило. Жыве Беларусь!»

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