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Новая Боровая: Не сдадимся и победим фашистских захватчиков, чего бы нам это ни стоило!
Источник материала: Хартия'97
Новая Боровая: Не сдадимся и победим фашистских захватчиков, чего бы нам это ни стоило!
Революционный район ответил бандитам Карпенкова.
В Сети появилось
«В связи с объявленной войной против мирного народа и
— Мы не сдадимся и победим фашистских захватчиков, чего бы нам это ни стоило. Жыве Беларусь!»
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Революционный район ответил бандитам Карпенкова.
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