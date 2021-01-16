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В Брестской области попытался застрелиться солдат-пограничник
Источник материала: Хартия'97
В Брестской области попытался застрелиться солдат-пограничник
Он был в наряде по проверке документов.
В Брестской области попытался застрелиться солдат-пограничник. Происшествие случилось 15 января.
«Солдат срочной службы, служивший в Пинском погранотряде, попытался застрелиться, находясь в совещании по проверке документов», — сообщает
В данный момент он находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу. На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь и была вызвана следственно-оперативная группа.
Парень-уроженец Борисова, служил с мая 2020 года в органах пограничной службы. С ноября он служит на пограничном посту «Мутвица». По службе характеризуется положительно.
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Он был в наряде по проверке документов.
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