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В Брестской области попытался застрелиться солдат-пограничник

16.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Брестской области попытался застрелиться солдат-пограничник

  • 16.01.2021, 14:28
  • 1,294
В Брестской области попытался застрелиться солдат-пограничник
Иллюстрационное фото

Он был в наряде по проверке документов.

В Брестской области попытался застрелиться солдат-пограничник. Происшествие случилось 15 января.

«Солдат срочной службы, служивший в Пинском погранотряде, попытался застрелиться, находясь в совещании по проверке документов», — сообщает Пограничный комитет.

В данный момент он находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу. На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь и была вызвана следственно-оперативная группа.

Парень-уроженец Борисова, служил с мая 2020 года в органах пограничной службы. С ноября он служит на пограничном посту «Мутвица». По службе характеризуется положительно.

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