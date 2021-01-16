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В Пинском погранотряде срочник пытался застрелиться

16.01.2021 15:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

15 января военнослужащий Пинского погранотряда во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия, сообщается на сайте погранотряда.

В Пинском погранотряде срочник пытался застрелиться

«Рядовой, уроженец города Борисова, 2002 года рождения, с мая 2020 года проходит срочную военную службу в органах пограничной службы. С ноября 2020 года служит на пограничном посту “Мутвица”. Находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу. По службе характеризуется положительно», — отмечается в сообщении.

На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь, военнослужащий доставлен в больницу.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливает следственно-оперативная группа.

 

Фото gpk.gov.by

 
 
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15 января военнослужащий Пинского погранотряда во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия, сообщается на сайте...
 
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