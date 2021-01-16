22-летнему студенту дали четыре года колонии за июльскую акцию протеста

16 января в суде Первомайского района Минска огласили приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего студента Евгения Калиновского, сообщает правозащитный центр «Весна».





Калиновского обвиняли в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии в отношении сотрудников милиции во время мирной акции протеста 14 июля — в день, когда Виктору Бабарико и Валерию Цепкало отказали в регистрации кандидатами в президенты.

Тогда возле станции метро «Площадь Победы» произошла стычка сотрудников ОМОНа, проводивших грубые задержания, и граждан, пытавшихся им противостоять.

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Судья Максим Трусевич признал Евгения Калиновского виновным по ч. 1 ст. 342 и ст. 364 Уголовного кодекса и наказал 4 годами лишения свободы с направлением в исправительную колонию общего режима.

Калиновский также должен выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим омоновцам: Игорю Остапуку — 1000 рублей, Олегу Борознову — 1500 рублей.

Калиновский своей вины не признал, поскольку считает, что не нарушал общественный порядок и насилие к сотрудникам милиции не применял, а пытался пресечь противоправные действия по отношению к гражданам. Тем не менее во время процесса он извинился перед потерпевшими и частично возместил нанесенный его действиями моральный ущерб — перечислил по 500 рублей двум детским учреждениям, как того желали Игорь Остапук и Олег Борознов.

Во время прений сторон гособвинитель Зубко просила наказать Евгения Калиновского лишением свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также возместить компенсацию морального вреда двум потерпевшим в общей сумме 2500 рублей.

Адвокат просил суд оправдать обвиняемого, а если суд не согласится — назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Защитник просил учесть, что оба преступления, в которых обвиняется Калиновский, относятся к категории менее тяжких. В прошлом он не судим — не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, характеризуется исключительно с положительной стороны.

Евгений Калиновский планирует обжаловать приговор.

За время учебы в школе он неоднократно участвовал в республиканских олимпиадах по географии, включая международные. Во время обучения в БГУ проходил стажировки в США и Польше, принимал участие в международном форуме. Также Евгений Калиновский был награжден премией «Человек года Витебщины», был включен в специальный фонд президента по поддержке талантливой молодежи — получал стипендию.