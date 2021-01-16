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Skoda откажется от спонсорства ЧМ по хоккею при его проведении в Беларуси

16.01.2021 15:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Автомобильный производитель Skoda заявил, что откажется от спонсорства ЧМ по хоккею в 2021 году, если Беларусь будет его соорганизатором.

"Мы уважаем и продвигаем права человека. Поэтому Skoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если будет подтверждено, что Беларусь будет соорганизатором этого мероприятия", - говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Запад.

Skoda выступает партнером чемпионатов мира IIHF уже 28 лет.

Как сообщалось, в пятницу бренд"NIVEA MEN" также заявил, что не будет спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если турнир состоится в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Автомобильный производитель Skoda заявил, что откажется от спонсорства ЧМ по хоккею в 2021 году, если Беларусь будет его соорганизатором.
 
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