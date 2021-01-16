Гудок в поддержку протестующих скоро будет стоить автомобилистам 290 рублей, а могут и лишить прав









the-village.me . Сам законопроект был обнародован еще весной прошлого года. Среди прочего в новом КоАП появится пункт 18.13.4 «Нарушение лицом, управляющим ТС, правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия». За это предусмотрен штраф до 10 базовых величин с лишением прав до 1 года или без лишения, пишет





В кодексе не уточняется, о санкционированных или несанкционированных массовых мероприятиях идет речь. В законе РБ «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» под это определение попадают собрание, митинг, уличное шествие, демонстрация, пикетирование, спортивно-массовое, культурно-зрелищное, религиозное мероприятие, проводимые в специально не предназначенных для этой цели местах под открытым небом либо в помещении.





То есть вскоре за любой гудок, поданный не для предотвращения ДТП в населенном пункте или предупреждения об обгоне вне населенного пункта (п. 172 ПДД), смогут оштрафовать на 290 рублей и лишить прав на год, если рядом проходит мероприятие.





Сейчас автомобилистов, которые сигналят в поддержку протестующих, тоже штрафуют. Согласно п. 172 Правил дорожного движения звуковые сигналы могут применяться только для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов или предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Во всех остальных случаях водителям может грозить наказание. Согласно ст. 18.14.2 КоАП нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил пользования звуковыми сигналами влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до трех базовых величин (до 87 рублей). При этом ГАИ может вменить водителю статью 18.14.10 КоАП «Действия, предусмотренные частями 1−9 настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки». Сюда входит и подача звукового сигнала. Статья предусматривает штраф от 5 до 20 базовых величин (от 145 до 580 рублей). Могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до двух лет.