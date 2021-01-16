Kia к 2027 году выведет на рынок семь новых электромобилей

Источник материала: Tut.by

Компания Kia провела онлайн-презентацию, в ходе которой раскрыла новые подробности своей стратегии развития — так называемого «Plan S» , который впервые был представлен год назад.





Символом перехода к новому плану стало объявление нового названия компании — это Kia Corporation. Теперь в нем отсутствует слово Motors (ранее название звучало как Kia Motors Corporation), что отражает расширение сфер деятельности в сторону сервисов мобильности и разработки, а также производства более экологически безопасных средств передвижения.





Особое внимание Kia уделяет электромобилям. Компания планирует вывести на рынок к 2027 году семь новых моделей на электротяге, в число которых войдут легковые автомобили, кроссоверы и минивэны. Они будут созданы на основе новой платформы для электромобилей E-GMP разработки концерна Hyundai Motor. Уже в первом квартале 2021 года Kia представит первую модель из будущего семейства — кроссовер с запасом хода более 500 км и возможностью быстрой зарядки за 20 минут. Также он станет первой Kia с новым логотипом бренда. К 2025 году Kia планирует завоевать долю 6,6% на глобальном рынке электромобилей, а к 2026 году годовой объем продаж таких электромобилей должен достичь полумиллиона единиц.





Также Kia объявила о разработке линейки специализированного электрического автотранспорта для корпоративных клиентов (каршеринг, услуги доставки и грузовые автомобили) на основе скейтборд-платформы и модульного кузова. В дополнение к этому Kia расширит сотрудничество с компаниями, специализирующимися на сервисах райд-хейлинга, доставки еды, платежных услуг и так далее.