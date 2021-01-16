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Kia к 2027 году выведет на рынок семь новых электромобилей
Источник материала: Tut.by
Компания Kia провела онлайн-презентацию, в ходе которой раскрыла новые подробности своей стратегии развития — так называемого
Символом перехода к новому плану стало объявление нового названия компании — это Kia Corporation. Теперь в нем отсутствует слово Motors (ранее название звучало как Kia Motors Corporation), что отражает расширение сфер деятельности в сторону сервисов мобильности и разработки, а также производства более экологически безопасных средств передвижения.
Особое внимание Kia уделяет электромобилям. Компания планирует вывести на рынок к 2027 году семь новых моделей на электротяге, в число которых войдут легковые автомобили, кроссоверы и минивэны. Они будут созданы на основе новой платформы для электромобилей
Также Kia объявила о разработке линейки специализированного электрического автотранспорта для корпоративных клиентов (каршеринг, услуги доставки и грузовые автомобили) на основе
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Компания Kia провела онлайн-презентацию, в ходе которой раскрыла новые подробности своей стратегии развития - так называемого «Plan S», который впервые был...
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