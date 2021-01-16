На улице -20! Много ли автомобилей замерзло на МКАД

Источник материала: Tut.by

Синоптики обещали морозы и они пришли. Уже со вчерашнего вечера самые незащищенные автомобилисты — владельцы дизельных машин — занимали на заправках очереди за арктическим топливом. Остальные же утром думали: а точно заведусь? Ведь за последние годы о том, что такое зима мы уже подзабыли. AUTO.TUT.BY проехал по МКАД и посмотрел, как водители справляются с морозами.





«Омывайка рассчитана на -30, а толку?»

В 8.30−9.00 на дорогах было на удивление пусто. За окном -20, но по ощущениям — все -25. Отсутствующий трафик можно списать на рабочую субботу, которая рабочая не для всех. Но можно смело плюсовать еще два фактора: «не завелся — не поехал» и «даже не пытался завестись».

На всем протяжении МКАД мы обнаружили несколько автомобилей, которые явно не «на пять минуточек» притормозили на обочине.



Владельцев возле автомобилей не видно, да и заметно, что автомобили стоят еще с вечера, когда начало уже сильно подмораживать.

По дороге мы встречаем дизельный Dacia, который на аварийке медленно двигается в первой полосе, а спустя минуту останавливается. Замерз?

Интересуемся, не нужна ли водителю помощь. Молодой парень вежливо отказывается. Говорит, машина еще едет, обороты просто не развивает. Возможно, где-то в топливопроводе подмерзает «солярка». Но до дома или СТО доберется.





Проехав круг почета по МКАД, мы насчитали около шести автомобилей на обочинах. Вряд ли это можно назвать массовым «замерзанием». Но при этом мы отметили, что с обочин практически исчезли продавцы «незамерзайки». Мы увидели всего одну машину, рядом с которой высилась пирамида канистр.

Интересно, что вчера вечером, когда температура была уже около -15 градусов, в редакцию пришло сообщение от нашего читателя Дмитрия, работающего в такси. Он рассказал, что у него самого, и у многих коллег замерзла «омывайка».

— Я пока ехал по кольцевой от Каменки до Зеленого луга, насчитал машин 30 по обочинам. Одни «замерзли», не успели, видно, заправиться «арктикой». А другие бросают снег на лобовое стекло, чтобы хоть что-то видеть. Обычно российская омывайка замерзает, а тут, смотрю, уже и белорусская не выдерживает. У кого из коллег, друзей не спросишь — у всех проблемы с омывателем.



На улице -19 градусов, а омывайка рассчитана на -30

Фото из пчеловодческой группы в вайбере «Пчёлы — больше, чем мёд»

«Чтобы поехать, льют в дизель тормозную жидкость»

В пути звонит коллега, владелец дизельного авто.

— Вчера в баке было немного обычного «дизеля», вечером залил литров пять арктической, и еще плеснул по совету опытного друга-дизелиста около литра керосина в бак. Но утром машина все равно не завелась. Стартер крутит, но мотор не схватывает, — рассказывает водитель.



В безвыходной ситуации, если не удалось заправиться зимним дизельным топливом, можно налить в бак керосина. Но в зависимости от мороза добавлять его придется много, а это не очень хорошо для двигателя

Спешим на помощь. Чтобы не высадить аккумулятор на дизельном авто, накидываем провода с «донора». Несколько раз греем свечи накала и пробуем заводить. Не получается. Тогда прибегаем к помощи подручных инструментов и греем строительным феном топливный фильтр.



Перед запуском погрели строительным феном топливный фильтр, который у Skoda Fabia расположен в доступном месте

Со второй попытки Skoda плюется черно-сизым дымом и начинает весело тарахтеть своими тремя цилиндрами. После прогрева коллега направляется на заправку. На ближайшей АЗС в Колодищах, где они живет, говорят, что «арктики» нет и не будет.





Благо, рядом есть еще одна заправка. Кстати, никакого ажиотажа утром уже не было. Возле колонок было буквально по одному автомобилю. В свете предстоящего еще большего похолодания напомним, что предельная температура фильтруемости арктического топлива составляет -32 градуса.

Мы уже писали, что если топливо в дизельном автомобиле окончательно замерзло, то заводить его бесполезно. Только отогревать. Лить присадки или керосин нужно заранее. В идеале — во время заправки, чтобы жидкости смешались. А если мороз застал в пути?





Опытный дальнобойщик Владимир рассказал, что сейчас водители начали пользоваться вместо новомодных присадок обычной тормозной жидкостью.

— Сам я не пробовал, но ребята рассказывают, что в безвыходной ситуации, когда выезжаешь в рейс при -5, а в дороге застаешь -30, пользуются тормозной жидкостью. Говорят, присадки эти не помогают, а вот «тормозуха» спасает. Когда у нас на АЗС не было ни «арктики», ни даже керосина, я добавлял обыкновенный бензин.





Пока, как видим, коллапса не произошло, хотя традиционные замерзания на МКАД и трассах есть.

Евгений, работающий в службе эвакуации автомобилей, подтверждает, что пока «замерзших» не очень много.

— Наверное, чуть выше среднего количество обращений. Массового наплыва нет. Но сегодня суббота, не все работают. Посмотрим, что будет в понедельник утром, потому что в ночь перед началом недели синоптики обещают еще более сильные морозы.

А мы еще раз рекомендуем тем, кто не уверен в своем автомобиле и качестве топлива, отказаться от поездок. Особенно дальних.