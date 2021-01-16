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Назван самый популярный производитель беспроводных наушников. Вы точно знаете эту компанию

16.01.2021 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Apple лидирует на рынке полностью беспроводных (TWS) наушников в третьем квартале прошлого года. Об этом говорит информация из отчета аналитической компании Countepoint Research.


Фото: pixabay.com

В компании отмечают: рынок носимой электроники растет из года в год, в 2020-ом 93% продаж устройств из этой категории пришлись на наушники и «наручные изделия» (видимо, речь не только про смарт-часы, но и фитнес-браслеты).

Рост этой категории товаров вполне объясним. По мнению Countepoint Research, рынок сильно стимулирует отказ большинства производителей смартфонов от разъемов для проводного подключения гарнитур. Лидером рынка в третьем квартале прошедшего года с ощутимым отрывом стала Apple — ее рыночная доля составляет 29%. На второй месте — Xiaomi (13%). Все остальные, включая Samsung, довольствуются долей в 5% и меньше.


По мнению старшего аналитика Counterpoint Research Суджона Лима (Sujeong Lim), лидерство Apple объясняется тем, что продуктами компании, как правило, пользуются достаточно состоятельные пользователи, собирающие различные устройства бренда в одну экосистему. Впрочем, как говорит Лим, «Samsung также показывает стабильные результаты».

 
 
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Об этом говорит отчет, опубликованный аналитической компанией CounterPoint Research.
 
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