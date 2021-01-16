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Ушедшие из Купаловского актеры покажут свою очередную премьеру. Где ее посмотреть?
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 16 января, независимая труппа «Купалаўцы» презентует свой новый проект — «Я». Посмотреть спектакль можно будет на Youtube-канале труппы.
— Дзяцінства — дзівосны і загадкавы свет. Кожны яго дзень быў асаблівым. Кожная дробязь ператваралася ў нешта вельмі важнае, сакральнае. Мы прызвычаіліся дзяліцца прыватнымі гісторыямі з сябрамі, з блізкімі людзьмі. Каманда спектакля «Я» вырашыла сабраць такія гісторыі і распавесці іх са сцэны — гэта наша першае каханне, наша першае сяброўства, наша першае расчараванне, наша першая здрада… Спектакль распавядзе гледачам гісторыі хлопчыкаў і дзяўчынак, якімі калісьці былі мы, — рассказывают создатели спектакля.
Доступ к спектаклю откроется в 19 часов 16 января по этой
Следующие показы будут доступны в онлайн-формате. Репертуар будет опубликован позже.
В январе 2020 года на сцене Купаловского театра состоялась премьера спектакля «Першы» (рецензию TUT.BY вы можете прочитать
Показ бесплатный, но зрители могут поддержать купаловцев донатами (подробности по
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В августе 2020 года большая часть труппы Купаловского театра ушла из театра. Причиной стало увольнение директора Павла Латушко и ситуация в стране в целом. С того времени независимая труппа «Купалаўцы» находится в свободном плавании.
Первой премьерой «Купалаўцаў» стали
В 2020-м началась работа над новой версией купаловской пьесы, которую не успели показать в родном здании. Затем был закрытый показ, на котором купаловцы стали в сцепку. После него видеоверсию спектакля выложили на
Второй премьерой стала постановка «Войцэк. Сцэны» (прочитать рецензию TUT.BY можно
Третий проект TUT.BY и «Купалаўцы» подготовили вместе. Это проект «Прыгоды Чыпаліны», который можно посмотреть
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Сегодня, 16 января, независимая труппа «Купалаўцы» презентует свой новый проект - «Я». Посмотреть спектакль можно будет на Youtube-канале труппы.
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