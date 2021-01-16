Ушедшие из Купаловского актеры покажут свою очередную премьеру. Где ее посмотреть?

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 16 января, независимая труппа «Купалаўцы» презентует свой новый проект — «Я». Посмотреть спектакль можно будет на Youtube-канале труппы.



Афиша спектакля «Я»

— Дзяцінства — дзівосны і загадкавы свет. Кожны яго дзень быў асаблівым. Кожная дробязь ператваралася ў нешта вельмі важнае, сакральнае. Мы прызвычаіліся дзяліцца прыватнымі гісторыямі з сябрамі, з блізкімі людзьмі. Каманда спектакля «Я» вырашыла сабраць такія гісторыі і распавесці іх са сцэны — гэта наша першае каханне, наша першае сяброўства, наша першае расчараванне, наша першая здрада… Спектакль распавядзе гледачам гісторыі хлопчыкаў і дзяўчынак, якімі калісьці былі мы, — рассказывают создатели спектакля.

Доступ к спектаклю откроется в 19 часов 16 января по этой ссылке . Она будет активна до 9 часов утра 17 января по минскому времени.

Следующие показы будут доступны в онлайн-формате. Репертуар будет опубликован позже.

В январе 2020 года на сцене Купаловского театра состоялась премьера спектакля «Першы» (рецензию TUT.BY вы можете прочитать тут ). У обоих проектов одна и та же сюжетная линия, над ними работали одни и те же создатели — режиссер Роман Подоляко, художник Таня Дивакова и т.д. Но, как уточнили «Купалаўцы», в спектакль «Я» были внесены изменения, поэтому речь идет о двух различных проектах.

Показ бесплатный, но зрители могут поддержать купаловцев донатами (подробности по ссылке ). Также можно стать непосредственным спонсором YouTube-канала купаловцев.

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В августе 2020 года большая часть труппы Купаловского театра ушла из театра. Причиной стало увольнение директора Павла Латушко и ситуация в стране в целом. С того времени независимая труппа «Купалаўцы» находится в свободном плавании.

Первой премьерой «Купалаўцаў» стали «Тутэйшыя» . Тридцать лет назад режиссер Николай Пинигин поставил спектакль с таким названием в Купаловском. Это была культовая постановка, которая исчезла из репертуара театра еще в нулевые годы.

В 2020-м началась работа над новой версией купаловской пьесы, которую не успели показать в родном здании. Затем был закрытый показ, на котором купаловцы стали в сцепку. После него видеоверсию спектакля выложили на YouTube , где она собрала более 300 тысяч.

Второй премьерой стала постановка «Войцэк. Сцэны» (прочитать рецензию TUT.BY можно тут ).

Третий проект TUT.BY и «Купалаўцы» подготовили вместе. Это проект «Прыгоды Чыпаліны», который можно посмотреть тут .