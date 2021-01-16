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Минск олдовый. Попробуйте узнать известные места по фото из 2000-х

16.01.2021 15:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эти места кажутся вам незнакомыми? Не сомневайтесь, вы их отлично знаете. Но их современный облик серьезно отличается от того, который смотрит на вас с фото прошлых лет. Поразительно, как сильно изменились знаменитые улицы Минска за такой короткий период для истории. Тем, кто помоложе, рекомендуем присматриваться к деталям и зданиям на заднем плане: они способны многое подсказать. А развернутые ответы с современными фото смотрите по ссылкам под ретроснимками. 

#1 Открытка из 2003 года

Минск олдовый. Попробуйте узнать известные места по фото из 2000-х
Фото: Игорь Корзун, Facebook

Ответ

#2 Фото сделано в промежутке между 1997 и 2002 годом

Минск олдовый. Попробуйте узнать известные места по фото из 2000-х

Ответ

#3 Снимок 2011 года

Минск олдовый. Попробуйте узнать известные места по фото из 2000-х

Ответ

#4 Начало 2000-х

Минск олдовый. Попробуйте узнать известные места по фото из 2000-х

Ответ

#5 Карточка из 2003 года

Минск олдовый. Попробуйте узнать известные места по фото из 2000-х
Фото: Игорь Корзун, Facebook

Ответ

#6 На дворе 2010 год

Минск олдовый. Попробуйте узнать известные места по фото из 2000-х
Фото: Яндекс Панорамы

Ответ

#7 И снова 2010-й

Минск олдовый. Попробуйте узнать известные места по фото из 2000-х
Фото: Яндекс.Панорамы

Ответ

#8 Остаемся в 2010-м

Минск олдовый. Попробуйте узнать известные места по фото из 2000-х
Фото: Яндекс.Панорамы

Ответ

#9 Фотопривет из 2005 года

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Теги: Минск
 
 
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Эти места кажутся вам незнакомыми? Не сомневайтесь, вы их отлично знаете. Но их современный облик серьезно отличается от того, который смотрит на вас с фото прошлых...
 
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