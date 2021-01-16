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В Афганистане 13 сотрудников полиции убиты при нападении боевиков «Талибана»
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. В Афганистане 13 сотрудников полиции были убиты в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» в провинции Герат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нападавшие забрали с собой оружие правоохранителей.
Атака произошла через несколько часов после того, как США объявили о сокращении численности своих военнослужащих в Афганистане и Ираке до 2,5 тысяч в каждой из стран.
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Новости Афганистана. В Афганистане 13 сотрудников полиции были убиты в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» в провинции Герат, сообщили в...
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