В Беларуси утвердили программу по увеличению потребления населением электроэнергии

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси утверждена программа по увеличению потребления населением электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит повысить доступность ее использования для целей отопления и горячего водоснабжения как в существующем жилфонде, так и при строительстве новых домов.





Ожидается, что за ближайшие пять лет на эти цели потребление электричества суммарно увеличится до 900 миллионов киловатт-часов. Предусмотрены также строительство и реконструкция электрических сетей и подстанций.