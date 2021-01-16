|
В Беларуси утвердили программу по увеличению потребления населением электроэнергии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси утверждена программа по увеличению потребления населением электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это позволит повысить доступность ее использования для целей отопления и горячего водоснабжения как в существующем жилфонде, так и при строительстве новых домов.
Ожидается, что за ближайшие пять лет на эти цели потребление электричества суммарно увеличится до 900 миллионов киловатт-часов. Предусмотрены также строительство и реконструкция электрических сетей и подстанций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси утверждена программа по увеличению потребления населением электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)