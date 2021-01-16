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Skoda отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске
16.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Вслед за Nivea еще одна компания заявила об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею при условии, что он будет проходить в Беларуси.
— Мы с гордостью были партнером чемпионата мира по хоккею 28 лет, —
Следовательно, Skoda откажется от спонсирования чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет соорганизатором мероприятия.
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Поскольку компания уважает и продвигает права человека.
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