Skoda отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске

Источник материала: Салiдарнасць

Вслед за Nivea еще одна компания заявила об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею при условии, что он будет проходить в Беларуси.

— Мы с гордостью были партнером чемпионата мира по хоккею 28 лет, — сообщает автоконцерн Skoda. — Но также мы уважаем и продвигаем права человека.

Следовательно, Skoda откажется от спонсирования чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет соорганизатором мероприятия.

«Nivea в стране оставалось на три дня». Белорусы поддержали бренд, отказавшийся спонсировать ЧМ по хоккею в Минске