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Skoda отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске

16.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Вслед за Nivea еще одна компания заявила об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею при условии, что он будет проходить в Беларуси.

— Мы с гордостью были партнером чемпионата мира по хоккею 28 лет, —сообщает автоконцерн Skoda. — Но также мы уважаем и продвигаем права человека.

Следовательно, Skoda откажется от спонсирования чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет соорганизатором мероприятия.

«Nivea в стране оставалось на три дня». Белорусы поддержали бренд, отказавшийся спонсировать ЧМ по хоккею в Минске

 
 
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Поскольку компания уважает и продвигает права человека.
 
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