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Читать под микроскопом: как создают миниатюрные книги – видео

16.01.2021 16:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Анатолий Коненко 27 лет создает миниатюрные образцы литературных произведений. В коллекции мастера есть издания размером от миллиметра до 10 сантиметров. Некоторые книги художника можно прочесть только с помощью микроскопа.

© CC0 / Pexels / Anthony
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"Уже в 1997 году я как раз занялся этой задачей. Я смог сделать миниатюрную книгу, или она называлась уже суперкнига, меньше одного миллиметра. Я взял Антона Павловича Чехова "Хамелеон", размер 0,9 на 0,9 миллиметра, и полностью туда поместил текст с цветными иллюстрациями. После того я ее отвез как раз на одну из таких выставок, эта была в Америке, и показал, что такая книга есть теперь в России. Она на тот момент оказалась самой маленькой книгой в мире. И поэтому спустя несколько лет она была занесена в Книгу рекордов Гиннеса", - рассказывает художник-микроминиатюрист.

На страницах миниатюрных книг Коненко встречаются произведения Пушкина, Лермонтова, Шекспира, Кольцова, Евтушенко, а также омича Аркадия Кутилова. Время создания одной книги зависит от материалов переплета и страниц, а также наличия или отсутствия иллюстраций. Автор постоянно экспериментирует с материалами и дизайном книг.

К примеру, книга с произведением Федора Достоевского "Преступление и наказание" с особенным дизайном: ее обложка покрыта шипами сибирской акации, а переплет выполнен из корня сибирской сосны. По задумке художника шипы олицетворяют каторгу, на которой побывал сам писатель.

За годы творчества мужчина трижды выставлялся в библиотеке президента России в Кремле, принял участие в десятках международных и провел множество персональных выставок.

К новому 2021 году Коненко издал сказку "Снегурочка" размером 4 на 5,5 сантиметров со страницами изо льда.

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Теги: Минск
 
 
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Мастер из Омска около 30 лет создает миниатюрные книги. Одно из изделий художника в 2002 году попало в Книгу рекордов Гиннеса как самый маленький образец...
 
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