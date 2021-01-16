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Минчанин задержан за "хайповый" ролик в милицейской форме - видео

16.01.2021 16:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники службы собственной безопасности ГУВД Минска задержали 20-летнего уроженца Грузии за незаконное ношение милицейской формы, сообщили в МВД.

© Sputnik Анна Нефедова
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Поводом для оперативных действий сотрудников милиции стали видеоролики, дискредитирующие правоохранителей. Молодой грузин выложил в сеть видео, на котором видно, как он в форме белорусского милиционера танцует в торговом центре и на улице.

"Крамольные сюжеты оперативники нашли в социальной сети: "герой" в обмундировании сотрудника органов внутренних дел своими действиями и поведением порочил милиционеров, задевал их честь и достоинство", - заявил в Тelegram-канале МВД Беларуси замначальника управления (по г.Минску) ГУСБ МВД Михаил Щерба

По его словам, в отношении молодого человека составлен административный протокол за ношение формы одежды сотрудников ОВД со знаками различия лицом, не имеющим на это права. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Также проводится проверка по факту приобретения форменного обмундирования.

Как следует из оперативного видео, опубликованного Службой собственной безопасности МВД, уроженец Грузии уже в обычной своей одежде сидит на стуле перед камерой в милицейском кабинете и раскаивается в содеянном. По его словам, все делалось ради "хайпа" и увеличения числа своих подписчиков.

 
Теги: Минск
 
 
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ГУВД опубликовало не только видео, на котором молодой уроженец Грузии "троллит" минских милиционеров, но и оперативную съемку, где он раскаивается в содеянном.
 
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