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В Витебске с карточки финансового аналитика мошенники украли почти 5 тысяч долларов

16.01.2021 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С банковской карточки финансового аналитика одной из кампаний в Витебске виртуальные мошенники украли почти 5 тысяч долларов. О довольно распространенной уловке киберпреступников рассказывает милиция региона.

Мужчине позвонили с незнакомого номера в мессенджере. Неизвестный представился сотрудником одного из банков и сказал, что поступила заявка на оформление кредита на сумму свыше 1000 рублей.

Витеблянин пояснил, что никаких заявок на кредит не подавал, и вообще у него карточки другого банка. Собеседник заявил, что нужно сообщить ему реквизиты платежных карт, чтобы уберечься от возможных виртуальных мошенников.

Мужчина отметил, что сам прояснит ситуацию в своем банке, и собирался прекратить разговор. Неизвестный сказал, что сейчас переключит его на сотрудника того банка, где горожанин обслуживается. Уже через мгновение с потерпевшим разговаривала женщина, которая представилась техническим специалистом.

Мужчина назвал женщине четыре последних цифры всех своих карточек, идентификационный номер. Девушка сказала, что ему придут коды подтверждения, и их тоже надо ей сообщить. Мужчина так и сделал.

Злоумышленники получили все необходимые данные для опустошения счета, и мужчина лишился более 12 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения путем использования компьютерной техники.

 
Теги: Витебск
 
 
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О довольно распространенной уловке киберпреступников рассказывает милиция региона.
 
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