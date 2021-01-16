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«Годы над ней не властны». Джей Ло появилась оголенной в новом клипе, поклонники в восторге

16.01.2021 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дженнифер Лопес презентовала клип In The Morning, который в Сети активно обсуждали еще до выхода. В видео певица появляется в образе русалки и обнаженного ангела с крыльями. Ролик Джей Ло сопроводила советом, который касается отношений.

Обсуждения клипа начались с тизера, в котором девушка объяснила сюжет ролика. Сначала героиня тонет в отношениях — из-за этого у нее отрастает хвост, как у русалки. Но потом, после проделанной работы над собой, у нее вырастают крылья, с помощью которых она способна уйти из зависимых отношений.

— Я люблю вас даже больше, чем вы меня. И я очень хочу, чтобы вы посмотрели видео, — пишет Джей Ло. — В нем полно символизма, рассказывающего о темных односторонних отношениях, и осознания, что вы не можете изменить другого человека. Вы можете изменить только себя. Отрастите собственные крылья и уходите от всех, кто не ценит вас.

Клип активно обсуждали еще после появления тизера, в основном из-за оголенной Джей Ло в кадре. В комментариях все восхищаются фигурой 51-летней американки. «Годы над ней не властны», — пишут одни поклонники. Другие добавляют: «О мой бог, Джей Ло. 51 год! Вот это выход. Ты шикарна».

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Дженнифер Лопес презентовала клип In The Morning, который в Сети активно обсуждали еще до выхода. В видео певица появляется в образе русалки и обнаженного ангела с...
 
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