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Белорусы благодарят компании Nivea и Škoda
Источник материала: Хартия'97
Белорусы благодарят компании Nivea и Škoda
Не играйте в хоккей с диктатором!
В социальных сетях белорусы благодарят компании Nivea и Škoda, которые заявили, что откажутся от спонсорства Чемпионата мира по хоккею, если он будет проходит в Беларуси, пишет телеграм-канал
Напомним, что редакция Charter97.org
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Не играйте в хоккей с диктатором!
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