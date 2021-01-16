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Белорусы благодарят компании Nivea и Škoda

16.01.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы благодарят компании Nivea и Škoda

  • 16.01.2021, 16:18
Белорусы благодарят компании Nivea и Škoda

Не играйте в хоккей с диктатором!

В социальных сетях белорусы благодарят компании Nivea и Škoda, которые заявили, что откажутся от спонсорства Чемпионата мира по хоккею, если он будет проходит в Беларуси, пишет телеграм-канал nn.by.

Напомним, что редакция Charter97.org подготовила текст письма на английском языке для того, чтобы каждый из вас мог отправить письмо спонсорам чемпионата мира по хоккею.







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