Источник материала: Хартия'97

Правящая партия Грузии избрала нового лидера 16.01.2021, 15:57

Ираклий Кобахидзе был три года спикером парламента Грузии.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" избрала своим новым лидером Ираклия Кобахидзе, бывшего спикера парламента. Как пишет "Европейская правда" , об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Кандидатуру Кобахидзе выдвинул политсовет "Грузинской мечты", ее единогласно поддержали около 400 присутствующих участников съезда.

Свою речь после избрания Кобахидзе начал с благодарности предыдущем лидеру политсилы Иванишвили.

Ираклию Кобахидзе 42 года. С 2001 года он был исполнительным секретарем "Мечты", в 2016-2019 годах - спикером парламента; в 2020 году возглавлял избирательный штаб "Грузинской мечты".

11 января основатель и председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили объявил, что уходит из политики.

"Грузинская мечта" была основана в 2012 году и является правящей партией в Грузии. Ей принадлежит 89 из 150 мест в парламенте.

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