Источник материала: Хартия'97

Украинские военные поднялись в рейтинге самых мощных армий мира 5 16.01.2021, 15:30

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Рейтинг оценивает вооруженные силы 138 стран.

Вооруженные силы Украины поднялись на две строчки в списке самых мощных армий мира.

Соответствующий рейтинг, оценивающий 138 стран, ежегодно составляет международная компания Global Firepower .

В этом году украинские военные оказались на 25-м место, между Вьетнамом и Таиландом. В 2020 году ВСУ занимали 27-е место, а в 2019-м — 29-е.

Первое место в рейтинге занимают американские военные, второе — россияне, а замыкают тройку лидеров вооруженные силы Китая.

Кроме них, в первую десятку входят также Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Бразилия и Пакистан.

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