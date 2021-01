Источник материала: Хартия'97

Скажи спонсорам лично: «Не играй в хоккей с диктатором!» 16.01.2021, 15:29

Каждый белорус может помочь остановить ЧМ по хоккею в Минске.

Редакция Charter97 подготовила текст письма на английском языке для того, чтобы каждый из вас мог отправить письмо спонсорам чемпионата мира по хоккею. В письме мы просим прекратить спонсирование чемпионата в связи с насилием мирного населения со стороны силовиков.





Текст на русском языке

Уважаемый спонсор,

В этом письме мы просим вас отказаться от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, который пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске, Беларусь.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой проходит в очень нестабильный момент в истории Беларуси. 26-летняя диктатура Александра Лукашенко деформируется, и по этой причине она удвоила репрессии против гражданского населения Беларуси. Мирные протестующие, а также обычные прохожие регулярно подвергаются произвольным задержаниям, избиениям, убийствам, изнасилованиям и пыткам в государственных следственных изоляторах. Недавно стало известно, что правительство Лукашенко готовит концлагеря, в которые будут находиться мирные демонстранты. Эта информация делает наш запрос на прекращение вашего спонсорства еще более срочным.

Пока Лукашенко не уйдет в отставку и его репрессии не прекратятся, мы просим вас прекратить спонсирование этого кровавого чемпионата. Улицы Минска небезопасны для простых белорусов. Поездка в Минск будет небезопасной для иностранных журналистов, корреспондентов и особенно спортсменов. Однажды, когда Беларусь станет свободной, мы будем высоко оценим ваши инвестиции в нашу экономику. Но теперь, когда деньги будут потрачены репрессивным и геноцидным режимом, у нас нет другого выбора, кроме как попросить вас отказаться от спонсорства.

Пожалуйста, подумайте о разрыве ваших связей с Лукашенко и отдельными инвестициями в его режим, а также с чемпионатом мира по хоккею 2021 года, который пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года. Компания никогда не может поддерживать режим, совершающий международные преступления против невинных людей, включая пытки, изнасилования и убийства. Мы призываем вас принять правильное решение и быть на правильной стороне истории.

С уважением,

Письмо на английском языке для отправки спонсорам

Dear Sponsor,

With this letter, we are requesting you to withdraw your sponsorship of the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship taking place between 21 May and 6 June 2021 in Minsk, Belarus.

The IIHF Ice Hockey World Championship is taking placing at a very unstable moment in the history of Belarus. The 26-year old dictatorship of Aliaksandr Lukashenka is crippling, and for that reason it has doubled its repressions against the civilian population of Belarus. Peaceful protesters, as well as ordinary passersby, are regularly arbitrarily detained, beaten, murdered, raped and tortured in the government detention centers. It has been recently reported that the Lukashenka government is in the process of preparing concentration/labour camps, where peaceful protesters will be transferred. This information is making our request to you to withdraw your sponsorship even more urgent.

Until Lukashenka resigns and his repressions stop, we are asking you to withdraw the sponsorship of this bloody Championship. The streets of Minsk are not safe for ordinary Belarusians. Travelling to Minsk will not be safe for foreign journalists, correspondents and especially, athletes. One day, when Belarus is free, we will highly appreciate your investment in our economy. But now, when the money will be spent by a repressive, genocidal regime, we have no choice, but to ask you to withdraw your sponsorship.

Please consider severing your ties with the Lukashenka’s regime and its individual investments as well as the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship taking place between 21 May and 6 June 2021. It is never acceptable for a company to support a regime committing international crimes against innocent people - including torture, rape and murder. We are urging you to make the right decision and be on the right side of history.

Sincerely,

Ваше ФИО

Адреса спонсоров

PIRELLI

Via Bicocca degli Arcimboldi 3

20126 Milano MI

Italy

Nike European Headquarters

Colosseum 1

1213 NL Hilversum

The Netherlands

LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Straße 4

89081 Ulm

GERMANY

PATRON

Минская обл., Минский р-он, Луговослободской с/с, пос. Привольный, ул. Мира, 2А.

223062

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

Am Stadtpark 9,

1030 Wien,

Austria

TISSOT SA

Chemin des Tourelles 17

2400 Le Locle

Switzerland

ORTEMA GmbH

Orthopädische Klinik Markgröningen GmbH Klinik für Handchirurgie und Plastische Chirurgie

Kurt-Lindemann-Weg 10,

71706 Markgröningen,

Germany

