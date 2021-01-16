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В Могилёве на выходных будут работать полсотни катков и две лыжные трассы

16.01.2021 16:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С приходом морозной и снежной зимы белорусы активно занялись спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилеве на выходных будут работать полсотни катков.

В Могилёве на выходных будут работать полсотни катков и две лыжные трассы

Всю неделю здесь наращивали лед. Погода – самая подходящая: выпало достаточно снега, чтобы сделать подушку для уличных катков. На слаломной трассе в Могилеве аншлаг. Печерский лесопарк превратился в домашний лыжный курорт.

В Могилёве на выходных будут работать полсотни катков и две лыжные трассы

Юрий Мышейко, директор предприятия «Могилеваттракционы»:
Работают наши снежные установки, работают круглосуточно, мы параллельно подсыпаем снег и пытаемся создать для наших жителей хорошие условия для катания.

В Могилёве на выходных будут работать полсотни катков и две лыжные трассы

Маргарита Чернявская, жительница Могилева:
Отлично, первый раз выбрались в это место и на этом агрегате (тюбинге – прим. ред.) тоже впервые. Решили, что зима давно уже такой не была и решили словить момент, пока такая хорошая погода стоит.

В Могилёве на выходных будут работать полсотни катков и две лыжные трассы

На выходных могилевчане разбирают в прокатах почти все спортивное оборудование. В некоторых школах города коньки можно взять в аренду бесплатно.

Люди в материале: Юрий Мышейко, Маргарита Чернявская

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. С приходом морозной и снежной зимы белорусы активно занялись спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилеве на выходных...
 
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