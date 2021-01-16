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В Могилёве на выходных будут работать полсотни катков и две лыжные трассы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С приходом морозной и снежной зимы белорусы активно занялись спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилеве на выходных будут работать полсотни катков.
Всю неделю здесь наращивали лед. Погода – самая подходящая: выпало достаточно снега, чтобы сделать подушку для уличных катков. На слаломной трассе в Могилеве аншлаг. Печерский лесопарк превратился в домашний лыжный курорт.
Юрий Мышейко, директор предприятия «Могилеваттракционы»:
Маргарита Чернявская, жительница Могилева:
На выходных могилевчане разбирают в прокатах почти все спортивное оборудование. В некоторых школах города коньки можно взять в аренду бесплатно.
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Новости Беларуси. С приходом морозной и снежной зимы белорусы активно занялись спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилеве на выходных...
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