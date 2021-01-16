Великобритания введет карантин и обязательный тест на COVID-19 для въезда в страну

Источник материала: ОНТ

Великобритания введет обязательный тест на COVID-19 и карантин для желающих въехать в страну. Об этом в ходе время пресс-конференцию в минувшую пятницу рассказал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, передает BBC.

В частности, с 18 января любой желающий въехать в страну будет обязан предоставить справку об отрицательном результате теста на COVID-19. После этого прибывающие должны будут находиться в карантине до 10 дней. Срок действия новых правил продлится как минимум до 15 февраля.

Как отметил Джонсон, пойти на подобные меры правительству пришлось чтобы «защитить себя от риска появления еще не идентифицированных новых штаммов COVID-19». При этом он также отметил, что принятие дополнительных мер по защите населения Соединенного Королевства – жизненно важно.

Фото: PA MEDIA

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram