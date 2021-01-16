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Водитель лесовоза обесточил целую деревню в Брестском районе

16.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Водитель лесовоза обесточил целую деревню в Брестском районе

Водитель лесовоза оставил жителей деревни Подлесье-Каменецкое без электричества. Об это сообщает управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла 15 января около 20.40. Согласно предварительным данным, за рулем лесовоза МАЗ находился 47-летний брестчанин. Авария произошла из-за того, что водитель должным образом не закрепил манипулятор, который вскоре и открылся. В результате автомобиль во время движения повредил 13 световых опор, а также заборы жилых домов, из-за чего вся деревня оказалась обесточена.


Водитель МАЗ был привлечен к административной ответственности.

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Водитель лесовоза оставил жителей деревни Подлесье-Каменецкое без электричества. Об это сообщает управление ГАИ УВД Брестского облисполкома. Авария произошла 15...
 
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