Водитель лесовоза обесточил целую деревню в Брестском районе

Источник материала: ОНТ

Водитель лесовоза оставил жителей деревни Подлесье-Каменецкое без электричества. Об это сообщает управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 15 января около 20.40. Согласно предварительным данным, за рулем лесовоза МАЗ находился 47-летний брестчанин. Авария произошла из-за того, что водитель должным образом не закрепил манипулятор, который вскоре и открылся. В результате автомобиль во время движения повредил 13 световых опор, а также заборы жилых домов, из-за чего вся деревня оказалась обесточена.





Водитель МАЗ был привлечен к административной ответственности.

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