С Леонидом Щемелёвым простились в Минске

Источник материала: ОНТ

С ветераном Великой Отечественной войны, народным художником БССР Леонидом Щемелёвым простились в Минске. Мастер возвышенной красоты скончался на 98-м году жизни. Болел, но не жаловался.

От людей, многие из которых знакомы по картинам Щемелёва, – цветы. Зачастую небесно-синие. Этот цвет – едва ли не в каждой работе живописца. 5 февраля один из славных витеблян отметил бы свой день рождения. Его награды заслужены в боях и в творчестве. Участник огненной битвы на Курской дуге и народный художник БССР – последний в этом почётном знании. Соболезнования Президента сегодня переданы вдове и музе человека, чья палитра содержала только светлые краски. Творил до последнего.

Хотя солнце во время прощания светило ярко, как на полотнах Щемелёва, у многих в душе щемила тоска. «Реальная жизнь» – так с конца 50-х искусствоведы определяли авторский стиль. Упокоился мастер на Восточном кладбище Минска. Рядом со своими друзьями-современниками – народными художниками Кашкуревичем, Ващенко и Громыко.

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