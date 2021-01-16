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В Германии избран возможный преемник Меркель

16.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Германии избран возможный преемник Меркель

Главой правящей партии Германии избран 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, сообщает DW.

Решение приняли на съезде Христианско-демократического союза (ХДС). Соперниками Армина Лашета были бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген.

Формально процедура избрания закончится после голосования по почте, так как онлайн-голосование не предусмотрено в законе о партиях Германии.

До этого съезд партии с целью избрания нового председателя дважды переносился из-за пандемии.

Нынешний канцлер Германии, политик от ХДС Ангела Меркель возглавляет правительство страны уже 15 лет. В этот раз она отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру.

Потенциальными кандидатами на пост канцлера Германии также являются премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, а также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Фото: AFP 

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Главой правящей партии Германии избран 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, сообщает DW. Решение приняли на съезде...
 
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