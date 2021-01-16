|
В Германии избран возможный преемник Меркель
Источник материала: ОНТ
Главой правящей партии Германии избран 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, сообщает
Решение приняли на съезде Христианско-демократического союза (ХДС). Соперниками Армина Лашета были бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген.
Формально процедура избрания закончится после голосования по почте, так как онлайн-голосование не предусмотрено в законе о партиях Германии.
До этого съезд партии с целью избрания нового председателя дважды переносился из-за пандемии.
Нынешний канцлер Германии, политик от ХДС Ангела Меркель возглавляет правительство страны уже 15 лет. В этот раз она отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру.
Потенциальными кандидатами на пост канцлера Германии также являются премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, а также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Фото: AFP
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главой правящей партии Германии избран 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, сообщает DW. Решение приняли на съезде...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)