Жители Новой Боровой второй раз за неделю остались без отопления

Источник материала: ОНТ

В микрорайоне Новая Боровая в Минске уже второй раз за неделю пропадает отопление в жилых домах. На месте работает аварийная бригада, сообщила организация «А-100 комфорт», передает БЕЛТА.

По телефону информагентству подтвердили, что проблема решается.

Из-за аварии в квартирах местных жителей температура заметно упала. Отметим, что сейчас на улице температура воздуха составляет -19°С. Ночью прогнозируют понижение температуры в стране до -29°С .

В предыдущий раз тепло в батареях пропадало 14 января. Причиной тому была авария на котельной.

Фoто: Getty Images

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