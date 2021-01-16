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Виктор Чайчиц о новой редакции КоАП: граждане оценили свой труд, что их предложения не оставлены без внимания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Действительно народная – так новую редакцию КоАП оценивают эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поправки в Административный кодекс вносились не только с прицелом на мнения юристов – внимательно были выслушаны и пожелания граждан. Такую законодательную гибкость отмечает и Виктор Чайчиц, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
Это был фрагмент итоговой программы «Неделя».
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Виктор Чайчиц о новой редакции КоАП: граждане оценили свой труд, что их предложения не оставлены без внимания
Новости Беларуси. Действительно народная – так новую редакцию КоАП оценивают эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поправки в Административный...
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