Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Ветреные и переменчивые Близнецы

Загадочные домашние Раки

Обожающие ложь Весы

Исключительные Львы и Львицы

Коварные и скрытные Скорпионы

Хитрые и корыстные Рыбы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шесть знаков зодиака, которые лучше всех умеют лгать Раки не любят рассказывать что-либо о себе и собственной личной жизни.

Представители этого знака несколько легкомысленны, они часто забывают те обещания, которые давали кому-то. Но чтобы не портить впечатление о себе, Близнецы придумывают различные «душещипательные» истории, которые якобы воспрепятствовали исполнению обещанного. Они без особого труда могут претвориться заболевшими или «нарисовать» в воображении собеседника форс-мажорные вещи, которые с ними приключились.Раки не любят рассказывать что-либо о себе и собственной личной жизни, потому и слывут очень скрытными натурами. Представители знака слишком редко ведут искренние разговоры и делятся наболевшим – они скрывают всякую информацию, которая содержала бы хоть какие-то сведения о них, семье или их партнерах. Раки скорее соврут, чем раскроют личные тайны. Возможно, что именно таким нехитрым способом они защищают себя от завистников и злых языков.Представители данного знака врут часто и густо, причем у них неплохо это получается. Им могут верить и поддерживать, но Весы лгут не всегда для того, чтобы украсить придуманными подробностями свой рассказ – их ложь часто «для дела» или для какой-то выгоды. Не очень изобретательно порой, но по-другому они не умеют. Рожденные под данным знаком зодиака люди иногда обожают «вставлять» в рассказ интересные детали, чем превращают своё повествование просто-таки в фэнтези.Представители данного знака являются настоящими гуру в сфере обмана – им завидуют порой даже иллюзионисты и фокусники. В их лжи нет ни капли негатива, просто таким образом Львы стараются поддержать свой имидж, превосходство и исключительность – те вещи, без которых им не жить. Даже самую наглую ложь они преподнесут, «не моргнув глазом», с полной уверенностью в голосе, жестах и с внутренним достоинством. И, скорее всего, все окружающие поверят в слова представителей данного знака.Скорпионы вполне могут обманывать ради личной выгоды или для того, чтобы ощутить собственное превосходство. Они делают это настолько виртуозно и складно, что поймать их на лжи практически нереально, так как они не врут, а скорее манипулируют людьми — подтасовывают разные факты и играют определенную роль.Согласно множеству опросов, самым лживым знаком всего зодиакального круга оказались Рыбы – с помощью обмана они самоутверждаются, повышают свою самооценку и даже получают личную выгоду. Имея ранимую душу и тонкую внутреннюю организацию, они часто предаются мечтам о невозможном и «носят розовые очки», чтобы легче было смотреть на мир. Поэтому и приукрашивают события в своих рассказах, добавляют несуществующие факты и детали.