Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Практичная Дева

Скупой Козерог

Скаредные Раки

Тельцы-приспособленцы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Четыре самых жадных среди знаков зодиака: в чём это у них выражается Раки – «домовитые хозяева». Они тратят свои сбережения на обустройство дома, технику.

Люди, которые принадлежат к этому земляному знаку, расчётливы и скупы. И не потому, что у них нет денег. Даже при наличии финансов Девы всегда стараются жить экономно. И в таком же режиме они держат всех своих близких. Заработанные средства они стараются сохранить, припрятать. Всем вокруг рассказывают, что денег нет, ноют и жалуются. Но когда нужно купить что-то необходимое (в первую очередь для себя), то денежки всегда находятся.Выпросить в долг деньги у Дев не удастся. Они всегда найдут тысячу причин, чтоб отказать. А если каким-то образом всё же получится одолжить даже небольшую сумму, то Девы будут напоминать об этом до тех пор, пока долг не будет возвращён.В отличие от Дев, этот знак не стремится тратить деньги даже на себя. Наличие шуршащих купюр или счёта в банке важно для этого знака. Это придаёт им солидности, чувства уверенности в себе. Финансы для них нужны как деньги, а не блага, которые можно на них приобрести. Козероги могут довольствоваться в жизни малым. Они стараются всё приобрести подешевле, иногда пренебрегая качеством.Стремясь занять не последнее место в социуме, Козероги не жалеют финансов для достижения своих целей. Они очень расчётливы – все их затраты должны в будущем вернуться к ним с лихвой. Здесь всё продумано до мелочей.Жадность Раков связана с себялюбием. Они зачастую придерживают свои денежные средства, не делятся ими со своей семьёй. Могут учитываться только самые необходимые потребности родных людей. И то только те, которые Раки считают таковыми.Раки – «домовитые хозяева». Они тратят свои сбережения на обустройство дома, технику. Этим они тешат своё самолюбие, что всё у них должно быть не хуже, чем у других. И опять-таки на первом месте у них свои личные интересы.Люди, родившиеся под знаком Тельца могут быть и щедрыми, и хлебосольными. Но они не прочь попользоваться и чужой кредиткой (естественно с разрешения её хозяина), и пожить за чужой счёт. Ведь среди представителей этого знака много содержанок и альфонсов. Эти люди умеют хорошо «пристраиваться» в жизни.Но надо отдать должное Тельцам. Они всегда выручат, когда кому-то понадобится помощь. И могут умерить свои «аппетиты», когда чувствуют, что с финансами напряжённая обстановка.Бывают и у жадных знаков душевные порывы, когда они могут проявить щедрость. И самые щедрые знаки зодиака порой проявляют жадность, когда жизненные обстоятельства доводят их до крайней нужды. Факторов, определяющих это качество характера, существует множество и надо учитывать их все.