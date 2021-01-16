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Четыре самых жадных среди знаков зодиака: в чём это у них выражается

16.01.2021 16:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Четыре самых жадных среди знаков зодиака: в чём это у них выражается
Иллюстративное фото
Жадность, как черта характера, проявляется почти у всех людей. Но в зодиакальном круге есть знаки, которые наделены звёздами этим качеством в большей степени, чем все остальные. И хотя они сами считают себя бережливыми и экономными, на самом деле они просто жадные по натуре.

Практичная Дева


Люди, которые принадлежат к этому земляному знаку, расчётливы и скупы. И не потому, что у них нет денег. Даже при наличии финансов Девы всегда стараются жить экономно. И в таком же режиме они держат всех своих близких. Заработанные средства они стараются сохранить, припрятать. Всем вокруг рассказывают, что денег нет, ноют и жалуются. Но когда нужно купить что-то необходимое (в первую очередь для себя), то денежки всегда находятся.

Выпросить в долг деньги у Дев не удастся. Они всегда найдут тысячу причин, чтоб отказать. А если каким-то образом всё же получится одолжить даже небольшую сумму, то Девы будут напоминать об этом до тех пор, пока долг не будет возвращён.

Скупой Козерог



В отличие от Дев, этот знак не стремится тратить деньги даже на себя. Наличие шуршащих купюр или счёта в банке важно для этого знака. Это придаёт им солидности, чувства уверенности в себе. Финансы для них нужны как деньги, а не блага, которые можно на них приобрести. Козероги могут довольствоваться в жизни малым. Они стараются всё приобрести подешевле, иногда пренебрегая качеством.

Стремясь занять не последнее место в социуме, Козероги не жалеют финансов для достижения своих целей. Они очень расчётливы – все их затраты должны в будущем вернуться к ним с лихвой. Здесь всё продумано до мелочей.

Скаредные Раки


Жадность Раков связана с себялюбием. Они зачастую придерживают свои денежные средства, не делятся ими со своей семьёй. Могут учитываться только самые необходимые потребности родных людей. И то только те, которые Раки считают таковыми.

Раки – «домовитые хозяева». Они тратят свои сбережения на обустройство дома, технику. Этим они тешат своё самолюбие, что всё у них должно быть не хуже, чем у других. И опять-таки на первом месте у них свои личные интересы.

Тельцы-приспособленцы


Люди, родившиеся под знаком Тельца могут быть и щедрыми, и хлебосольными. Но они не прочь попользоваться и чужой кредиткой (естественно с разрешения её хозяина), и пожить за чужой счёт. Ведь среди представителей этого знака много содержанок и альфонсов. Эти люди умеют хорошо «пристраиваться» в жизни.

Но надо отдать должное Тельцам. Они всегда выручат, когда кому-то понадобится помощь. И могут умерить свои «аппетиты», когда чувствуют, что с финансами напряжённая обстановка.

Бывают и у жадных знаков душевные порывы, когда они могут проявить щедрость. И самые щедрые знаки зодиака порой проявляют жадность, когда жизненные обстоятельства доводят их до крайней нужды. Факторов, определяющих это качество характера, существует множество и надо учитывать их все.
 
 
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Раки – «домовитые хозяева». Они тратят свои сбережения на обустройство дома, технику.
 
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