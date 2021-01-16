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Нарколог объяснил, как восстановить печень после праздников

16.01.2021 16:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Нарколог объяснил, как восстановить печень после праздников
Фото: Mir24.tv / Игорь Медведев
Врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев рассказал, как восстановить печень после длительных праздничных перегрузок. По мнению специалиста, в первую очередь нужно отказаться от употребления алкоголя, передает радио Sputnik.

Если самостоятельно отказаться от спиртного не получается, необходимо обратиться за помощью к врачам-специалиста. Кроме того, следует исключить из рациона жирную, острую жареную пищу – все продукты и блюда, которые негативно отражаются на печени.

Продолжительность периода восстановления зависит от объема нагрузок на орган: чем больше их было, тем больше потребуется времени. Чтобы ускорить этот процесс, можно принимать гепатопротекторы и витамины группы B. Для восстановления также необходимы аскорбиновая кислота, калий, магний и натрий. Казанцев порекомендовал пить больше минеральной воды, а также употреблять в пищу щелочные продукты.

«Сроки восстановления зависят от длительности возлияний. Если это было на протяжении всех десяти дней, то не меньше 4-5 дней, чуда не ожидайте, за один день никто вас не восстановит и не приведет в норму», – подчеркнул врач.


При появлении тошноты, желтушности склер (белых оболочек глаз), при изменении кожных покровов необходимо обратиться к врачу и сдать необходимые анализы. Так, биохимическое исследование крови «четко покажет», есть ли поражение печени, заключил эксперт.

Негативно влияют на печень и сладости. Ранее стало известно, что шоколад может стать очень вредным, если в него добавляют заменители какао-масла.
 
 
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Если самостоятельно остановиться не получается, стоит обратиться за помощью к врачам-специалиста.
 
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